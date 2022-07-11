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【七人樂隊】杜琪峯回顧香港股市　肥腸＋胡子彤＋伍詠詩演活升斗市民發達夢

娛樂 13:41 2022/07/11

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《七人樂隊》由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克聯手，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的電影。

當中，由杜琪峯執導的《遍地黃金》糅合了他拿手的黑色幽默，講述香港處處都是投資發達機會，人人都想發達，但又有幾多人能夠發達？故事中的三個朋友滿口投資理論，講就天下無敵，可是每每遇到發達機會時都思前想後，總是錯失暴發機會。

身兼監製的杜Sir《七人樂隊》這電影計劃的發起人，召集6位大導演好友一同參與這部以菲林拍攝的電影，向菲林年代致敬。

展示團結力量

杜Sir表示希望透過這部電影紀念以菲林拍攝電影的年代，當年香港電影輝煌的發展。他找來一起經歷菲林時代的好友參與拍攝，為的是向新一代電影人展示電影圈團結的重要，希望作品對他們有所幫助。

至於拍攝《遍地黃金》這個故事的初衷，杜Sir笑言一看片名已經表達得很清楚：「舊時香港地到處都是發達機會，不過我次次都捉不到，真抵死！我不知失去了多少致富機會！因為條氣不順我才拍這個故事！」

《遍地黃金》故事請來徐浩昌（肥腸）、胡子彤及伍詠詩三位影壇新貴演出空有投資大計的小市民。他們都十分慶幸可以參與由杜Sir執導的這個故事。

面對杜Sir感壓力

3位新演員首度擔正杜Sir執導的故事，雖然只是短片，但難度也相當高，除面對要求高的杜Sir外，整個故事主要發生於茶餐廳內，全靠演員的情緒及彼此交流的默契和火花承托和推進劇情，對3位新演員來說都是個大的挑戰。

因此，他們直言在拍攝期間都打醒十二分精神去演每場戲，希望杜Sir能夠收貨。

雖然他們大為緊張，但肥腸坦言，幸好故事的主題夠生活化，身邊有很多朋友時常將股票、投資、發達夢掛在口邊，所以拍攝時嘗試以平日與朋友傾賺錢大計的方式演繹出來。

同為90後的肥腸、子彤、詩詩，在今次拍攝當中首次接觸到舊式股票機，3位演員都對此時代舊物大呼新奇有趣。

最新影片推介：戴耀明專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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