【原振俠重播】霍啟剛音樂會遇「黃匡」　年屆90歲劉兆銘被譽為香港舞蹈界開荒者

▲ 霍啟剛音樂會遇「黃匡」，年屆90歲劉兆銘健康精靈。（霍啟剛Facebook）

立法會議員霍啟剛昨日（11日）在社交平台表示，在欣賞香港著名指揮家與作曲家陳永華《第十交響曲：春秋》世界首演時，同場偶遇首位為法國舞蹈家編舞的華人及著名演員劉兆銘，年屆90歲劉兆銘面露笑容，甚為精神。

霍啟剛指，劉兆銘過往活躍於影視圈，在舞蹈文化方面亦貢獻良多，對文化藝術的熱情依然不減，希望他身體健康，一直精靈。

近日TVB重播改編已故著名作家倪匡作品的《原振俠》，有關劇集在凌晨時分重播，由於劇集經典又演員陣容強勁，吸引不少觀眾重溫。劇中飾演「科幻作家」黃匡一角的劉兆銘，更是演技精湛，獲不少網民大讚。

劉兆銘被譽為是香港舞蹈界開荒者，醉心於舞蹈，年青時曾獲獎學金到法國康城古典芭蕾舞研究中心習舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人。他是第一位在國際間嶄露頭角的香港舞蹈家，曾於比利時國家芭蕾舞團中擔任舞者及編導，回香港後開設舞蹈學校培養年青演員。

在70年代更是TVB經典電視節目《歡樂今宵》的舞蹈主任，80年代加入影壇及出演電視劇，憑精湛演技，令觀眾留下深刻形象，演活不少角色人物。

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責任編輯：李榮忠