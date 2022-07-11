【名人育兒】不准10歲哈七開社交平台帳戶　碧咸嫂護女心切︰網民很殘忍

▲ Victoria透露哈七沒開設社交平台帳戶，為免她在發育時期受到網絡攻擊。

不少家長都擔心子女沉迷網上社交媒體，反而削弱與人相處的能力。47歲的萬人迷碧咸與48歲的「辣妹」老婆Victoria育有三子一女，夫妻對10歲細女哈七（Harper Seven）向來疼愛有加。Victoria近日接受外國傳媒訪問時，透露哈七沒開設社交平台帳戶，為免她在發育時期受到網絡攻擊。

綜合外國傳媒報道，Victoria近日接受《Vogue》澳洲版訪問，談及自己的育兒之道。她與碧咸的3名兒子分別23歲、19歲、17歲，細女哈七跟哥哥們的年紀相差7歲以上，她承認哈七既是她最小的孩子，也是唯一的女兒，相較之前的3名兒子，這是一種截然不同的育兒經歷。

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擔心女兒被網絡攻擊

3個兒子各自開設社交平台帳戶，只有哈七未有。Victoria指哈七因不在社交媒體上，所以她現在不必感到憂慮，她不諱言「看到人們（網民）有多殘忍，確實讓我擔心」、「太可怕了，我不能說謊」。作為媽媽，她只想保護女兒，不想哈七正值發育時期，受到網絡攻擊，希望她在現階段感受家人和朋友的愛。

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事實上，早前碧咸帶哈七同遊意大利，並在社交平台大晒溫馨片段，可見哈七的身形脹了不少，碧咸還在早上9時讓女兒吃雪糕。有網民聚焦在哈七的身形上，直指她看起來比爸爸更健碩，提醒碧咸要注意女兒的健康，不應買太多零食給女兒，甚至認為哈七要開始減肥。

哈七批辣妹媽穿短裙

Victoria在訪問中提及，哈七對於她在「辣妹」時期的衣著有點意見，女兒最近跟她說，「媽媽，我看過你在辣妹中的一些照片，你的裙子簡直不能接受，太短了！」。她補充，當時在旁的碧咸插嘴附和女兒，「絕對是，哈七！她們真的是如此」，父女你一言我一語的場面相當有趣。

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最搞笑是Victoria反問女兒，「你永遠不會穿那樣的裙子嗎？」，哈七回應「絕對不會」，Victoria只能留下一句「走著瞧」，看將來是否如哈七所說。

碧咸與Victoria一向極力保護哈七，尤其碧咸非常愛錫前世情人，不時在社交平台分享父女日常。他曾大晒與哈七咀嘴的照片，引來育兒爭議，有網民批評他不應再與女兒親吻，因為女兒已長大了。不過，碧咸一於懶理，表明自己的行為並沒有錯，他過去曾回應，自己一直如此親吻子女，強調這是愛的表現。

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責任編輯︰王明芳