  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【身教重要】歲半兒BB話吵架3歲孖女愛駁嘴　鄧藹霖︰小孩性格後天培育更重要

育兒經 17:13 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

鄧藹霖分享，「即使性格是天生的，後天的培育則更為重要」。

網上繁多的小孩短片，真是看之不盡，同時又給我無窮的樂趣。

看得多了，卻不期然滿腹疑團，究竟人的性格是天生的嗎？看那個仍未懂說話的歲半娃娃，竟會頑強地以BB語言，使勁的跟爸媽吵，看得我下巴也掉了下來。

「你剛才係咪摸過狗狗嘅食物？」媽媽問。「No！Eee……Ah-h！」小娃娃態度強硬，矢口否認。「我明明見到你摸嘅喎！」媽媽追問。「No！Ah-h……Eee……」雖然小娃娃未懂說完整的一句話，但從她緊皺的眉和激動的叫喊，看得出小小的年紀已展現相當強悍的性格了，她長大後會是甚麼模樣？

那邊廂一對只有數個月大的孖仔，就更令人摸不着頭腦，其中一個為甚麼老是要強搶身邊兄弟的東西？他撇下自己的奶樽，爬過去搶兄弟的，然後施施然放進自己的嘴裏。另一個卻只懂大哭，完全沒有還擊的意圖。

最新影片︰

難道有人是天生霸道、有人天性純品？

看過另一對三歲孖女的影片，引發我更深層的思考。那對孖女說話不太友善，嘴刁愛駁嘴，語氣也非常粗魯，難道是一對天生的「鐵嘴雞」？

當她們的媽媽也亮聲時，我明白了。「我講嘅就係道理！」「你閉嘴！」「你幹嘛？」媽媽慣了扯高嗓門大喊，態度極之粗魯兇惡。

突然想起那個老外爸爸和台灣太太的家庭，他們育有七名女兒，家中女孩個個斯文有禮，而她們的爸媽說話時，都是柔聲細語的呢！

即使性格是天生的，後天的培育則更為重要呀！

全文刊於《經濟日報》，原題為「小孩性格的啟示

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【提早催谷】父母為兒子讀Playgroup爭論不休　鄧藹霖︰許多家長敵不過羊群心態
17:13 2022/07/02
【提早催谷】父母為兒子讀Playgroup爭論不休　鄧藹霖︰許多家長敵不過羊群心態
【偏心父母】爸爸偏心明星細女致大女怨恨妹妹　鄧藹霖︰最後每個子女都成為受害人
16:43 2022/06/10
【偏心父母】爸爸偏心明星細女致大女怨恨妹妹　鄧藹霖︰最後每個子女都成為受害人
【最壞身教】躁父帶女兒去圖書館借書　喝罵職員沒提醒可用身分證︰講咁多廢話
18:46 2022/06/10
【最壞身教】躁父帶女兒去圖書館借書　喝罵職員沒提醒可用身分證︰講咁多廢話

你可能感興趣

【提早催谷】父母為兒子讀Playgroup爭論不休　鄧藹霖︰許多家長敵不過羊群心態
17:13 2022/07/02
【提早催谷】父母為兒子讀Playgroup爭論不休　鄧藹霖︰許多家長敵不過羊群心態
【偏心父母】爸爸偏心明星細女致大女怨恨妹妹　鄧藹霖︰最後每個子女都成為受害人
16:43 2022/06/10
【偏心父母】爸爸偏心明星細女致大女怨恨妹妹　鄧藹霖︰最後每個子女都成為受害人
【最壞身教】躁父帶女兒去圖書館借書　喝罵職員沒提醒可用身分證︰講咁多廢話
18:46 2022/06/10
【最壞身教】躁父帶女兒去圖書館借書　喝罵職員沒提醒可用身分證︰講咁多廢話
家庭教育 家庭關係 鄧藹霖

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？
18:05 2022/07/10
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？