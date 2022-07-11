【身教重要】歲半兒BB話吵架3歲孖女愛駁嘴　鄧藹霖︰小孩性格後天培育更重要

▲ 鄧藹霖分享，「即使性格是天生的，後天的培育則更為重要」。

網上繁多的小孩短片，真是看之不盡，同時又給我無窮的樂趣。

看得多了，卻不期然滿腹疑團，究竟人的性格是天生的嗎？看那個仍未懂說話的歲半娃娃，竟會頑強地以BB語言，使勁的跟爸媽吵，看得我下巴也掉了下來。

「你剛才係咪摸過狗狗嘅食物？」媽媽問。「No！Eee……Ah-h！」小娃娃態度強硬，矢口否認。「我明明見到你摸嘅喎！」媽媽追問。「No！Ah-h……Eee……」雖然小娃娃未懂說完整的一句話，但從她緊皺的眉和激動的叫喊，看得出小小的年紀已展現相當強悍的性格了，她長大後會是甚麼模樣？

那邊廂一對只有數個月大的孖仔，就更令人摸不着頭腦，其中一個為甚麼老是要強搶身邊兄弟的東西？他撇下自己的奶樽，爬過去搶兄弟的，然後施施然放進自己的嘴裏。另一個卻只懂大哭，完全沒有還擊的意圖。

最新影片︰

難道有人是天生霸道、有人天性純品？

看過另一對三歲孖女的影片，引發我更深層的思考。那對孖女說話不太友善，嘴刁愛駁嘴，語氣也非常粗魯，難道是一對天生的「鐵嘴雞」？

當她們的媽媽也亮聲時，我明白了。「我講嘅就係道理！」「你閉嘴！」「你幹嘛？」媽媽慣了扯高嗓門大喊，態度極之粗魯兇惡。

突然想起那個老外爸爸和台灣太太的家庭，他們育有七名女兒，家中女孩個個斯文有禮，而她們的爸媽說話時，都是柔聲細語的呢！

即使性格是天生的，後天的培育則更為重要呀！

全文刊於《經濟日報》，原題為「小孩性格的啟示」

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撰文 : 鄧藹霖