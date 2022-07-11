【煽動受審】涉抬棺材到中聯辦抗議　古思堯否認煽動罪押後明天裁決

▲ 社運人士古思堯。（資料圖片）

社運人物古思堯涉於北京冬奧開幕日抬棺材到中聯辦抗議，惟出發前被警方國安處拘捕，被控企圖作出1項或多項具煽動意圖的行為罪。辯方今（11日）於西九龍裁判法院結案陳詞指，有關條例和檢控有機會違憲，希望法庭在條例與言論自由之間作出平衡，案件押後明(12日)裁決。

辯方結案陳詞指出，有關條例和檢控或涉違憲，裁判官在法例實際詮釋時，需確保言論自由繼續有效。辯方指，本案中並沒有爭議有關控罪條例具有國家安全、社會利益相關的合理目的，惟這或會造成不合理限制，冀法庭參考相關案例，在條例與言論自由之間作出平衡。

辯方又指，被告在過往數十年來，均以同樣方式作相類似抗議，但未嘗被檢控。辯方指，在考慮言論自由及未有涉及暴力等因素下，警方的拘捕行動在執行相稱性是不合比例。

控方結案陳詞指出，控罪須考慮整個證據的整體性，並須視乎被告的整體行為會否構成煽動意圖。被告於本案中寫下的「結束一黨專政」，或引起市民不循合法途徑，促致改變其他在港依法制定的事項。

被告古思堯（75歲）報稱兼職船維修員，被控1項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，違反《刑事罪行條例》第10條(1)(a)。控罪指，被告於或約於2022年2月4日，企圖作出或準備作出1項或多項具煽動意圖的行為，即引起對中央及/或港府的憎恨、藐視或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨等；引起香港居民間的不滿或離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件押後明天（12日）裁決。

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記者：梁錦麟