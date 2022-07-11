  • 34°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 15:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煽動受審】涉抬棺材到中聯辦抗議　古思堯否認煽動罪押後明天裁決

社會 14:11 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

社運人士古思堯。（資料圖片）

社運人物古思堯涉於北京冬奧開幕日抬棺材到中聯辦抗議，惟出發前被警方國安處拘捕，被控企圖作出1項或多項具煽動意圖的行為罪。辯方今（11日）於西九龍裁判法院結案陳詞指，有關條例和檢控有機會違憲，希望法庭在條例與言論自由之間作出平衡，案件押後明(12日)裁決。

辯方結案陳詞指出，有關條例和檢控或涉違憲，裁判官在法例實際詮釋時，需確保言論自由繼續有效。辯方指，本案中並沒有爭議有關控罪條例具有國家安全、社會利益相關的合理目的，惟這或會造成不合理限制，冀法庭參考相關案例，在條例與言論自由之間作出平衡。

辯方又指，被告在過往數十年來，均以同樣方式作相類似抗議，但未嘗被檢控。辯方指，在考慮言論自由及未有涉及暴力等因素下，警方的拘捕行動在執行相稱性是不合比例。

控方結案陳詞指出，控罪須考慮整個證據的整體性，並須視乎被告的整體行為會否構成煽動意圖。被告於本案中寫下的「結束一黨專政」，或引起市民不循合法途徑，促致改變其他在港依法制定的事項。

被告古思堯（75歲）報稱兼職船維修員，被控1項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，違反《刑事罪行條例》第10條(1)(a)。控罪指，被告於或約於2022年2月4日，企圖作出或準備作出1項或多項具煽動意圖的行為，即引起對中央及/或港府的憎恨、藐視或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨等；引起香港居民間的不滿或離叛；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件押後明天（12日）裁決。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【新冠肺炎】運輸署署長羅淑佩快測陽性　最近一次上班日期為上周五【不斷更新】
今日 12:35
【新冠肺炎】運輸署署長羅淑佩快測陽性　最近一次上班日期為上周五【不斷更新】
【消費優惠】上水惠康「鮮」級市場開幕　188元一斤澳洲活龍蝦、100元澳洲冰鮮牛扒
今日 13:42
【消費優惠】上水惠康「鮮」級市場開幕　188元一斤澳洲活龍蝦、100元澳洲冰鮮牛扒
【原振俠重播】霍啟剛音樂會遇「黃匡」　年屆90歲劉兆銘被譽為香港舞蹈界開荒者
今日 13:44
【原振俠重播】霍啟剛音樂會遇「黃匡」　年屆90歲劉兆銘被譽為香港舞蹈界開荒者

你可能感興趣

【新冠肺炎】運輸署署長羅淑佩快測陽性　最近一次上班日期為上周五【不斷更新】
今日 12:35
【新冠肺炎】運輸署署長羅淑佩快測陽性　最近一次上班日期為上周五【不斷更新】
【消費優惠】上水惠康「鮮」級市場開幕　188元一斤澳洲活龍蝦、100元澳洲冰鮮牛扒
今日 13:42
【消費優惠】上水惠康「鮮」級市場開幕　188元一斤澳洲活龍蝦、100元澳洲冰鮮牛扒
【原振俠重播】霍啟剛音樂會遇「黃匡」　年屆90歲劉兆銘被譽為香港舞蹈界開荒者
今日 13:44
【原振俠重播】霍啟剛音樂會遇「黃匡」　年屆90歲劉兆銘被譽為香港舞蹈界開荒者
人權 請願示威 罪案 遊行集會 社會矛盾 國家安全處 九龍 煽動罪 中聯辦

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？
18:05 2022/07/10
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？