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【JUPAS】中大獎學金加碼4成　狀元讀醫科最多獲56萬元校方毋懼尖子外流

社會 14:12 2022/07/11

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中大入學及學生資助處處長王家徹今日（11日）公布新生入學獎學金加碼安排。（陳永康攝）

中文大學今日（11日）宣布，9月新生入學獎學金加碼4成至1,900萬元，以鼓勵受疫情影響的文憑試（DSE）考生，考獲7科5**「狀元」每年可獲8萬元獎學金，連同海外交流獎學金，倘狀元入讀中大醫科6年合共可獲高達56萬元獎學金；獲1科5**考生首年也可獲5,000元獎學金，受惠人數料倍增至740人。校方否認跟其他大學「互搶」狀元，形容本港大學課程仍具吸引力，不擔心尖子流失。

中大宣布在2022/23學年起加強新生入學獎學金，針對2類考生新增獎學金，考獲7科或以上5**成績聯招新生將獲加碼獎勵，每年可獲8萬元獎學金，包括全免學費及每年3,7900元學習津貼，較以往跟6科5**「榜眼」獲同等獎學金，加碼17,900元；狀元同時最高可獲8萬元「海外交流獎學金」，以資助參與海外交流或學習活動。

舉例應屆DSE狀元修讀6年制醫科課程的入學獎學金最高總額高達56萬元；其他4年制課程總額是40萬元、5年制課程則是48萬元。

中大亦為考獲1科5**新生增設首年5,000元獎學金。校方同時為考獲2科至6科5**考生獎學金加碼2,000元至8,950元不等，若5科**及6科**考生每年成績平均積點（GPA）達3或以上，可按年續領獎學金。

中大入學及學生資助處處長王家徹表示，考生在過去兩年半疫情所面對的挑戰是最大，環球經濟通脹壓力亦為普羅市民生活帶來更大負擔，故中大希望運用加強版獎學金給予同學更多鼓勵，並為不同階層家庭作出支持。

被問到新增獎學金目的是否在移民潮下搶狀元？王家徹承認大學之間存在競爭，但「唔係本地大學互搶（狀元）」，指往年一直有港生負笈海外，亦有不同背景、成績學生最終選擇留港升學，形容本地課程具競爭力及吸引力，「咁多年嚟香港一個咁自由開放嘅社會，有好多同學可以獲外國頂尖大學錄取機會，點樣去留住佢哋呢？呢點係值得考慮。」他相信如果本地各間大學開辦具特色課程、教育水平去到世界前列，「同學會覺得喺香港讀仲好，並唔係擔憂流失尖子而加碼搶佢哋。」

王家徹亦透露，中大在6月上一輪聯招（JUPAS）改選，將中大課程列入首3志願（Band A）人數比去年同期上升近1成，也比去年12月選科時人數上升，直言在考生人數下跌的環境下「有小小估唔到」。

他亦說，中大亦樂見多間大學最近陸續宣布推出新的彈性收生安排，而中大取錄在核心科目「失手」考生的彈性收生安排亦會維持，最近每年透露此方法取錄8至10名考生，未見有上升趨勢。

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記者：馮琪雅

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