【幼童驗眼】兒子驗眼被指疑有腦瘤打鎮定劑照磁力共振　港媽無辜花4萬：乜事都冇

▲ 港媽嚇餐飽。

現在科技發達，小朋友經常對住電子螢幕，所以家長為求安心，都會帶子女定期驗眼，有港媽日前就在fb群組「家長Secrets」發帖，分享「某大學視光檢查的痛苦經歷，希望唔好有下一位受害者。」

港媽指兒子剛剛滿4歲，遂帶兒子去驗眼看看需不需要戴眼鏡，所以就預約了一間視光診所做檢查，該診所指$800可以找註冊視光師，$400可以找實習視光師，她選擇了貴的那個，兒科註冊視光師。她透露驗眼過程：「當日一入到去登記完，就有一位女士帶我個小朋友用三部儀器檢查眼睛。開始小朋友都好合作，之後又有一位男視光師出嚟，佢就帶咗我個仔入房做檢查，然後佢又話要落藥水放瞳孔，再出去用嗰三部儀器重新檢查。」

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及後港媽指視光師不停按着她小朋友的頭在其中一部儀器上，花了很多時間，然後突然叫我走過去說：「媽媽你看看他的視神經有問題，指數非常之高，要轉介去看眼科醫生，平時他有沒有頭痛或者嘔？那我就說：沒有呀！」

視光師可能小朋友年紀太少不懂表達，港媽要求寫轉介信去見眼科醫生，港媽收到轉介信和眼底相片後，視光師突然要求港媽馬上去急症室，表示情況緊急，擔心腦部有東西壓住。

港媽被嚇到非常混亂，打電話給丈夫，去到私家醫院急症室，然後即時轉介眼科，但是眼科醫生跟我說這間是黑店啊！經常做一些無必要的檢查，這麼小的孩子根本不需要做這個檢查，他的眼睛還在發育中，出現以上指數也是正常：「我同老公俾佢哋搞到非常之混亂，一個話我小朋友可能腦裏邊可能有個瘤，一個話我小朋友冇事。為咗審慎起見，我哋最終都同醫生講不如照樣同佢做一個腦部磁力共振。」

兒子做磁力共振當日，要吊鹽水又要抽血，哭成淚人，由於磁力共振的聲音太恐怖，小朋友因而受驚，要幾個醫護按在磁力共振上打鎮定劑才順利完成，食完安眠藥的副作用令兒子醒來時不停話好頭暈好頭暈…爸媽都心痛不已。而結果是一切正常，咩事都冇！

港媽稱整個事件花了3-4萬元，「無啦啦將一個身體健康冇病冇痛嘅小朋友，講到好似患上絕症咁，要佢即刻去急症室睇醫生，知唔知會令到父母有幾擔心？又知唔知小朋友因為咁白白受咗幾多嘅身體同心靈上嘅折磨？」

事件公開後，網民有話說：

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責任編輯︰王明芳