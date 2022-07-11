【新冠病毒】港大科大發現一種中和抗體可抗Omicron變異株　具該抗體倉鼠沒染疫

港大醫學院與新發傳染病國家重點實驗室的研究人員，聯同科大結構生物學家發現，源自本地mRNA疫苗接種者、針對 SARS-Cov-2 Omicron 變異株的廣譜中和抗體 ZCB11 ，對所有受關注變異株，包括當前主要流行的 Omicron BA.1、BA.1.1和BA.2，均顯示出有效的抗病毒活性。更重要的是，使用ZCB11 預防或治療 Omicron 病毒，可保護敘利亞倉鼠的肺部免受攻擊。相關研究論文已在《自然通訊》線上發表。

在是項研究中，港大醫學院臨床醫學學院微生物學系等團隊建立了一個高效的抗體克隆技術平台。該平台可以從單的記憶 B 細胞中克隆出天然配對的人體抗體基因。利用這項技術，該研究團隊篩選了香港地區 34 位 BNT162b2 疫苗接種者的樣本，從中成功發現了抗體 ZCB11，並通過假病毐和活病毒測試，證明 ZCB11能夠中和所有變異株，包括 Alipha 變異株(B.1.1.7)、Beta 變異株（B.1.351)、Gamma 變異株 (p1)、Delta 變異株 (B.1.617.2）和Omicron 變異株(B.1.1.529)。

重要的是，在預防或治療情況下用藥，ZCB11 可分別保護叙利亞倉鼠的肺部免受 Omicron 和 Delta 病毒變異株的攻擊。此外，科大合作團隊利用單顆粒冷動電鏡技術，在原子分辨率水平上解析了 ZCB11 和病毒刺突蛋白的複合結構，揭示了 ZCB11 獨特的分子作用模式，為接下來結構導向的抗體及改良疫苗奠定了堅實的基礎。

領導是項研究的香港大學愛滋病研究所所長、港大醫學院臨床醫學學院微生物學系教授陳志偉表示：「研究結果表示 ZCB11是一種很有醫用潛力的抗體藥物，可通過生物醫學干預，以應對大流行的 SARS-CoV-2 關注變異株。」他補充：「儘管研究結果表明港大醫學團隊在針對 COVID-19 的人類抗體藥物和疫苗的研發方面處於世界前沿，但我們仍迫切需要在香港建立大規模生產基地和臨床轉化中心，以達成晉身國際創新中心的目標。」

科大理學院生命科學部助理教授黨尚宇表示：「高分辨率的結構信息能夠使我們了解在眾多 SARS-CoV-2關注變異株中，ZCB11具有廣譜中和作用的分子機制。」他補充，這項研究依賴科大最先進的冷凍電鏡設備，這證明了它不僅有能力支持結構生物學研究，還支持許多其他研究領域，例如本研究中的抗體開發。

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責任編輯：陳麗娜