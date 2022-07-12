【IVE高級文憑提升專業實力　畢業生致力參與工程及幼教業數碼化發展】

智慧科技在推動社會發展中擔當重要角色，無論是工程界或教育界，近年都積極創新，運用不同數碼科技開創一片新景象。IVE高級文憑畢業生溫卓霖(Nelson)與陳安欣，畢業後升讀學士學位課程，及後跟隨興趣分別成為助理建築信息模擬經理及幼稚園校長，在各自的專業領域上推動行業數碼化發展。

掌握新技術 投身工程新專業領域



近年政府及工程界均大力推動數碼化，例如運用建築信息模擬 (Building Information Modeling ，BIM)技術，以電腦模擬整個建築程序，包括項目規劃、設計、施工及設施管理等，以提高工程質量及提升效率。BIM技術近年開始廣為業界採用，為具備相關知識的新一代工程畢業生帶來事業發展空間。



IVE工程學科高級文憑畢業生溫卓霖（Nelson）畢業後把握新機遇，現於上市工程公司擔任助理建築信息模擬經理。Nelson表示：「IVE高級文憑非常貼近工程行業新發展，早年已將BIM技術融入課程內容，在學期間我已掌握BIM軟件的3D及4D繪圖、數據解讀等技巧。因應BIM的廣泛應用，不少大型工程公司均設立專屬部門，或聘用建築科技公司專責處理與BIM技術相關的工作，所以我畢業後亦很順利地加入這個新專業。」



參與大型工程 技術獲業界嘉許



Nelson曾參與過不少大型公共及私人發展項目，包括數據中心、私人住宅以及正在興建的大型醫療項目等。Nelson說：「BIM團隊是各建築部門及不同持份者之間的重要橋樑，我們將工程設計、物料及施工程序的細節都以電腦模擬圖清晰標示，令部門之間的溝通協作更準確及有效率。同時，透過BIM技術的不同應用如3D效果圖或4D影片，更全面地向客戶介紹及匯報項目的設計及進度。」



於眾多工程項目中，Nelson表示參與興建數據中心是最具挑戰的項目之一。數據中心採用「可供製造和組裝設計(DfMA)」新式建築法，於工場預先製作大部份組件，再於工地完成組裝工序，Nelson的BIM團隊正正發揮舉足輕重的協調作用，Nelson說：「DfMA建築法就像砌積木般，組件如有絲毫差異都難以裝配成功，而運用BIM技術便能確保各組件設計的準確度及施工過程的準繩度，令現場組裝工作可以順利完成。」Nelson在項目中展示的專業實力更獲得業界肯定，獲得由業界頒發的Young BIMer of the Year獎項。



IVE課程內容實用多元 為專業發展打好基礎



Nelson認為IVE高級文憑課程內容講求實用性，就讀期間有機會於不同的工程公司實習，提升了他的建築工程知識及實力，及後升讀學士學位學習更深入的專業理論時，更能融匯貫通。他說：「IVE相比傳統教學模式更靈活有趣，以實踐為本的方式讓我能掌握複雜的工程理論及技術應用，例如透過小組專題研習應用工程繪圖軟件，將平面建築物圖則模擬設計為3D效果圖，對之後的工作有莫大幫助。院校亦常邀請業界前輩分享行業最新發展及技術，令我們掌握新資訊，緊貼業界發展動向。」Nelson鼓勵對工程業有興趣的DSE考生選科時應以興趣和能力先行，確立清晰目標，自然有動力成就更好未來。

溫卓霖(Nelson)

上市工程公司助理建築信息模擬經理

• IVE建築科技及設計高級文憑

• 英國中央蘭開夏大學建造工程項目管理(榮譽)理學士

深受業界認可 實習即獲聘書



另一位畢業生陳安欣於IVE修讀幼兒教育高級文憑課程，畢業後從事幼教工作逾十年，並持續進修完成學士與碩士課程，現職幼稚園校長。陳校長表示IVE幼兒教育高級文憑獲業界肯定，畢業生的資歷得到教育局及社會福利署認可，可成為註冊幼稚園老師、幼兒中心主管等。她認為讀高級文憑時學到的專業知識畢生受用，並啟發了她著重幼兒自主探索、互動學習的教學理念。「IVE的課程理論與實踐並重，加上院校與業界的緊密聯繫，每個學期我都有機會到不同的幼教機構或幼稚園實習，更獲得實習幼稚園的賞識，畢業後即獲聘請為全職教師，開展我的幼教專業路。」



IVE的豐富學習經歷令陳校長獲益良多，除了實習之外，她曾參加南澳洲交流團，了解當地幼兒學習環境及教學模式，並將所學應用到現時的工作上。「南澳洲的幼兒中心設置寬敞的遊戲環境，提倡幼兒透過遊戲探索身邊事物，並於過程中學習表達感受。」交流經驗能拓闊專業眼界，所以陳校長亦積極為校內老師安排不同地區的交流活動，引入創新教學模式，舉辦多元化的親子活動，促進學校與家長之間的緊密溝通。



推動校園數碼化 應未來幼教趨勢



作為學校的掌舵人，陳校長的工作包括課程規劃、人事管理及財務管理等多個範疇。疫情之下，陳校長亦帶領教學團隊亦以視像互動遊戲、製作教學短片等方式，推行網上教學。「疫情下的教學新常態為幼教專業帶來新契機，老師可以發揮創意，製作教學影片及編寫網上教案，促進校園數碼化發展。」陳校長認為，幼教行業應用科技教學將會愈趨普及，有意入行的年輕人可及早裝備新知識，增強競爭優勢。

陳安欣

幼稚園校長

• IVE幼兒教育高級文憑畢業生

• 香港中文大學幼兒教育學士學位

• 香港中文大學幼兒教育碩士

▲ 陳校長鼓勵老師運用創意教材提升學習趣味，例如讓小朋友透過創意教學短片認識交通工具、生物多樣性、STEM知識等。

(特約)