【學生會風波】8書院代表探討重組中大學生會　中大校長及所有教職員支持

▲ 中文大學學生會去年10月宣布「解散」後，有書院學生會代表正探討重組可能性。（資料圖片）

去年遭校方停止代收會費後「解散」的中文大學學生會或有望重組，據報中大8間書院學生會最近組成小組「探討重新成立中大學生會的可能性」。中大入學及學生資助處處長王家徹今日（11日）表示，學生會有作為師生溝通橋樑的重要性，中大校長以至全體教職員都十分支持學生重組學生會，惟當中涉及學生會憲章問題有待處理。

基於防疫風險 中大建議停辦O-camp

中大今日公布新學年推「加強版」新生入學獎學金（詳情即看：【下一頁】），王家徹在記者會上提及，觀察到學生在過去兩年多疫情受網課影響社交能力發展，故中大亦會在這方面花功夫，有信心在9月全面恢復面授課堂，讓學生回復正常校園生活、建立社交圈子；惟過往暑假舉辦的新生迎新營（O-camp），基於防疫風險，校方不建議舉辦實體、須住宿的迎新營，但日間迎新活動依然可以繼續舉辦。

校方鼓勵學生重組中大學生會 惟涉憲章問題

過往中大學生會有份舉辦「藝墟」及處理學生團體借場申請等工作，對於近日有報道指中大多個書院學生會計劃重新成立中大學生會，9月新學年相關活動是否有望復辦？王家徹回應時肯定學生會的重要性，指學生會能代表同學利益，有效成為校方與學生之間的溝通橋樑，故校方亦鼓勵同學重組已「解散」或出缺的學生會，當中涉及憲章問題未能代答，「但基本大學嘅態度，無論係校長或者各位同事都係好support學生再去組織學生會」。

中大日前回覆傳媒查詢時表示，樂見有學生代表成立跨書院學生組織，期待與相關同學開展具建設性的對話和合作，探討成立一個有廣泛代表性，包括本地及非本地、本科及研究生在內的學生組織，並重申支持按相關條例註冊及依據獲通過之會章運作的學生組織。

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記者：馮琪雅