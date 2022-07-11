【第五波疫情】今日新增2,863宗確診個案　本地感染佔2,611宗【不斷更新】

▲ 本地疫情趨勢呈反彈。(林宇翔攝)

本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。醫務衞生局局長盧寵茂、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（11日）舉行簡報會，講解本地疫情最新情況。

【17:01】

新增36宗BA.2.12.1懷疑個案，有19宗無源頭；19宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中6宗源頭不明，另有13宗與其他個案有流行病學關聯。詳情即看【下一頁】

【16:58】

627宗學校個案，包括東華三院王余家潔小學、靈光小學、三育中學、啟思幼稚園、寶血女子中學、約克國際幼稚園、匡智松嶺學校、望角堂啟愛學校等。詳情即看【下一頁】

【16:52】

本港今日新增2,863宗確診個案，本地感染佔2,611宗，另有252宗輸入個案，129宗機場發現，109宗檢疫期間發現，14宗在離開後發現。70英國，29宗新加坡、22泰國、16宗美國、13宗印度。本港新增7宗死亡個案。

【16:49】

黃碼推行，包括識別完成指定酒店檢疫日數的人旅客，可回復一些回動，包括工作、學業，必須限制到高風險地區，仍為識別手段。

【16:38】

盧寵茂表示，香港疫情徘徊高位，由5月底3位數升至最近的4位數，近日更接近3000宗數，醫管局明顯受壓，由6月初至昨天，因新冠病人由300多人增至957人，趨勢明顯，好快破千，新增危殆有滯後，過去上升每日8、9個，甚至雙位數，以最懷情況，作最好準備。醫管局最壞打算本月下旬每日入院300人，近 2,500人住院。

他指，現時有60%人士居家隔離，有1.2萬人，須減少確診人士在社會場所活動，減少市民感染風險，政府故優化現時隔離措施，政府於7月15日開始要求居家隔離人士戴上電子手環，確保他們不能進入高危場所，例如醫院、脫下口罩私場所，有紅碼識別可更到位嚴謹。

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記者：TOPick港聞組