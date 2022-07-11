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【My 1st Car】施匡翹新歌MV大騷長腿　出動千萬古董車拍攝

娛樂 15:41 2022/07/11

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施匡翹推出新歌。

施匡翹（Zaina）繼去年初試牛刀推出快歌《Stay》後，第二首跳舞歌《My1stCar》MV經過接近兩個月時間的精心後期製作，終於出爐。請來韓國團隊Cheatkeys及CobiCudi作曲，T-Rexx 填詞，亦是Zaina第四度與音樂監製舒文合作，Zaina被舒文老師稱讚一次比一次進步。

《My1stCar》MV製作團隊亦相當龐大兼認真，導演WDKUMUS足足花了兩天時間拍攝，出動8位全女班舞蹈員伴舞，4位男演員演出，由於《My1stCar》比《Stay》節拍更為強勁，舞蹈編排更具挑戰性。

為了今次拍攝，Zaina下了不少苦功，足足用了3個月時間排舞，一面拍劇，一面練習。「都幾辛苦，差不多每日拍完劇收工，就趕去練舞，我唔想怠慢，盡量都希望每天都練習一下，跳到熟練為止，及跳好每一個舞步，希望唔好令歌迷失望，帶俾大家更強的視覺觀感。」

《My1stCar》延續了上一首歌曲《Stay》的故事，MV故事中四款不同類型的古董車代表了四類不同的男性，各具吸引力，寓意人生面對的抉擇，《My1stCar》就是人生另一階段。

新歌《My1stCar》是「my first car」的縮寫，Zaina開心說：「因為早前成功考到車牌，亦擁有了人生的第一輛車，好多謝公司與音樂監製舒文及MV製作團隊，一同為我精心訂造了這首以車為題材的快歌，仲安排了4部價值過千萬元的古董車拍攝。」

最新影片：戴耀明訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 施匡翹

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