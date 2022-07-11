【場地單車國家盃】李慧詩凱林賽得「梗頸四」無緣獎牌　對自己表現滿意

▲ （體院圖片）

本港時間周一凌晨，「牛下女車神」李慧詩出戰場地單車國家盃哥倫比亞卡利站煞科日賽事，她在凱林賽連過兩關殺入決賽，但不敵東京奧運金、銀牌車手，惜最終名列第4位無緣頒獎台；不過，李慧詩賽後表示對自己表現滿意。

李慧詩在強項凱林賽首圈於小組7人中以首名衝線，下午的第二圈比賽排第3名，晉級決賽。而決賽遇上不少老對手兼強敵包括，東京奧運女子凱林賽金、銀牌選手，力戰之下，李慧詩終以第四名衝線，冠軍由哥倫比亞新星巴雅拿取下。李慧詩賽後於社交媒體指：

有一段長時間沒有比賽，花了很大力氣去適應這些高速的比賽，對自己的結果感到高興。

▲ （李慧詩社交媒體）

同樣出戰女子凱林賽的楊礎搖就於首圈排第6名，隨後在復活賽小組4人中排第3位，無緣晉級；另一短途車手杜棹熙就在煞科日出戰男子爭先賽，於資格賽200米計時賽在37位車手中排31，未能出線淘汰賽。

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記者：李榮忠