【安心出行實名制】7.15起在家隔離者須戴電子手環　確診者安心出行將轉為「紅碼」

▲ 安心出行實名制後，確診者的安心出行會轉為「紅碼」。

本港今日（11日）新增2,863宗確診個案，本地感染佔2,611宗。醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日下午出席疫情記者會。即看:【下一頁】

盧寵茂表示，近日的確診個案一直徘徊在高位，由三位數升至四位數，維持約3000宗個案，而個案的上升令醫管局承受很大的壓力。他引述圖表指，由6月初至今，因新冠確診而要接受治療的人由300多人增至昨天的900多人，料很快會破千人。而每日新增的危殆及嚴重個案亦由6月初的2至3人上升至近日的雙位數字，累計的數字亦有明顯上升。

他指出，現時每日入院入數約150人，而可調動的病床是1200張，現時已用了約1000張，暫時來說對醫管局的影響是比較輕微，但強調不希望因疫情而影響到其他病人。而當局亦會因應未來兩周的數目會增加一倍的最壞的情況，例如每日入院人數可能會在７月下旬增至每日300人，可能會有25%的調整。

他指出，要改變有關趨勢，改變未來，希望可以做更精準的防疫，包括早前已提到的病人要「早發現、早診斷」，核酸檢測亦要做到「多、快、準、易、平」。

他說，現時2000至3000名確診者中，有60%人是在家隔離，涉逾1.2萬人。港府希望可以繼續優化現有隔離措施，以有效減少高風險人士在社會不同場所活動，減少市民的感染風險，故宣布由7月15日起會要求居家隔離感染人士須戴上電子手環，以確保他們沒有離開居家的範圍。

此外，在安心出行方面，他說，當市民的核酸檢測陽性，當局建議確診者的系統會轉為「紅碼」，讓他們無法進入指定的處所，包括醫院、院舍等高危場所。

至於境外的檢疫人士方面，港府正研究如何更精準做好檢疫，包括由7天定點酒店檢疫能否改為局部的居家健康監察，即檢疫人士完成指定酒店檢疫日數後，可返回處所作點對點的管理，恢復一定的活動包括工作及學業，但仍須限制不可以前往高風險的場所如醫院、院舍，亦不可進行要除口罩的活動，其安心出行亦會被轉為「黃碼」。他又認為安心出行實名制可以辨識確診者人士，強調不會限制沒有確診者的自由。

他強調如檢測陽性而不呈報個案是違法，亦危害其他人的健康及生命，社會不應該容許有關行為；而加強核酸檢測是因為其更符合法律的要求，除了給果更加精準，亦可以得知有關人士的身份。他又表示會盡快與有關部門商討盡快實行「紅碼」、「黃碼」。

盧寵茂又指，「紅碼」、「黃碼」是代表有沒有感染，是疫苗通行證不可以代替安心出行實名制；至於會否影響坐公共交通工具，細節仍有待日後交代，但強調「紅碼」根本不應該出現在交通工具，又相信不會影響「黃碼」的人士。他又說，當局在發出隔離令時，會同時派發電子手環予確診者。

他認為手環可以確保有關人士留在家中，又稱明白以往曾出現手環可以拆除，故需要有更多一道的防線，有多重保障他們不可以進入多人的場所；另指政策需要因時間不同而有改變的需要，又強調不希望會有封城，亦沒有封城的考慮。

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記者：郭詩詩