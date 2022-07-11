【色情刊物】議員批評圖書館未有抽起風月版、馬經　康文署：不時檢視館藏以確保符合法例

▲ 議員批評圖書館未有抽起風月版、馬經。（資料圖片）

洋溢書香的圖書館本應是老少咸宜的地方，惟有部分報章刊物載有風月版，有議員批評館方未有抽起，充斥色情；康文署回覆指，會不時檢視館藏資料，包括報刊，以確保其符合香港法律。

立法會議員江玉歡今日（11日）表示，收到市民反映圖書館內有提供各大報紙，部分報紙刊物載風月版，充斥著色情照片及文章，非常露骨的春藥廣告，但圖書館沒有抽起這些部份，公然向到訪圖書館的市民包括青少年提供，而且圖書館亦未有將各大報章的馬經抽起。

江玉歡認為，使用圖書館的市民包羅萬有，很多父母很放心讓青少年及兒童獨自使用圖書館，質疑提供風月版及馬經是宣揚色情或是鼓勵參與賭搏？

根據媒體報道，圖書館早前已經將不少涉及港獨、反中亂港人士的書籍下架，上述提及的風月版、馬經，難道就可以堂而煌之去向廣大市民展示？

另外，江玉歡引述市民所指，在上網的區域內，有市民透過圖書館內的上網電腦，觀看賽事、進行網上投注，質疑圖書館竟然完全沒有封鎖這類賭搏、意識不良的網站。

康文署回覆指，香港公共圖書館會不時檢視館藏資料，包括報刊，以確保其符合香港法律，並根據淫褻物品審裁處對報刊雜誌的評級來決定其在圖書館存放方式。

就互聯網服務而言，署方已在各圖書館均張貼了互聯網服務使用規則，訂明禁止使用者透過圖書館電腦瀏覽內容含有淫褻、不雅、暴力、令人反感或歧視等成分的網頁或參與網上遊戲或賭博，並在圖書館網絡系統安裝資訊保安設備及網頁內容過濾軟件，以封鎖及過濾上述不良網頁。

惟互聯網網站的更新速度和增長數目極快，過濾軟件未必能即時全面更新所有有關的資料庫，一旦職員發現或收到市民通知有遺漏的情況出現時，圖書館會即時與承辦商安排更新有關過濾軟件的資料。

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記者：李榮忠