【I SWIM】吳海昕新劇演男校女Miss　曾落選港姐Sofiee赴美進修自我增值

▲ 吳海昕（Sofiee）於新劇《I SWIM》飾演男校Miss。

ViuTV劇集《I SWIM》今晚（7月11日）首播，近年人氣急升的吳海昕（Sofiee）於劇內飾演C班班主任Miss翁，作為男校Miss的她將會跟一班男生擦出新火花。

吳海昕憑《二月廿九》及《940920》中的Yessa火速入屋，Sofiee再度擔當女主角，於新作《I SWIM》帶給觀眾新鮮感。

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落選港姐

入行前的吳海昕曾當過4年國泰航空空中服務員，Sofiee於2014年參加《香港小姐競選》，可惜有「民選港姐」之稱的她大熱倒灶，僅獲得旅遊大使獎。

Sofiee其後遠赴紐約電影學院修讀電影表演文憑課程，喜歡紐約的Sofiee表示：「當時想去呼吸下新鮮的空氣，始終當你在同一個環境聽到很多不同的聲音時，是需要很多時間去沉澱自己。」

她滿足地回憶指：「紐約可能是一個能啟發到我的城市，去那裏想看看能否Open Up自己。想給予自己更多嘗試，結果回來後都花了很多時間走回來。」

投身影視圈

進修後，Sofiee回港繼續發展演藝事業：「當你離開了一個圈子後，需要逐小步走回別人的圈子，自己都花了三四年時間才從小角色開始演起，那過程是超辛苦的，不斷問『為何沒有找我？』。」

她笑言不知從何來的傻勁又繼續走下去：「可能覺得既然都決定了，別讓自己後悔。走下去便遇到很難得的機會，每次機會都會盡我100%努力去做，所以我從來都不會後悔自己的演出。」

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踏實走每步

「目標遠大是很好，但我是很踏實地走每一步的人。」

Sofiee認為她的人生中是有遺憾，「我在紐約讀書後覺得最大的遺憾可能是一開始沒有修讀戲劇，但基於時間問題，我覺得要趁後生時去拍多些戲。」她不會後悔自己所做的決定，「有遺憾也是一件好事，因為它能教導我珍惜一些對我很重要的事情和人物。」

Sofiee會因為一個角色去不斷地給自己契機、增值自己。她指岀：「在這麼大的熒幕內，即使只有少許出錯也會被人知道，所以若要做一個很稱職的演員，就不斷發掘每樣不同的才藝。」她覺得未必需要考牌，「起碼要到那領域感受一下，不是想做給誰看，而是說服自己那角色是真的精通這才能。」

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隨遇而安

以前的Sofiee會有很多期望，她現在則會隨遇而安，「總會有適合你的角色出現。裝備自己，等到那角色出現時便做好她。」

她最想是在大銀幕上跟觀眾見面，「希望拍更多電影作品，不論角色大小也好。

我覺得可以試試不同年代的角色，如古裝或傳記，想拍一些比較大Schedule的動作片，這都是我很期待能帶給觀眾的一面。」

她最想能夠做好自己，「因為將來別人找不找你，可能就是看了你某一個演出或某一場戲，其實就是這麼簡單。目標遠大很好，但走好每一步更加重要。」