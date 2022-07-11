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【鄉郊代表選舉】選管會更新選舉活動建議指引　5年內違反誓言喪失資格

政治 16:03 2022/07/11

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選舉管理委員會主席馮驊。（資料圖片）

2023年鄉郊一般選舉將於明年初舉行，選舉管理委員會今日（11日）公布鄉郊代表選舉活動建議指引，包括列明任何人如在選舉舉行日期前的5年內，因拒絕或忽略作出指明誓言；或違反誓言或不符合擁護《基本法》、效忠香港特區的法定要求和條件，即喪失在選舉中獲提名為候選人及當選為鄉郊代表的資格。

立法會早前通過，鄉郊代表選舉當選人需要以書面宣誓擁護基本法及效忠特區，安排與其他公共選舉一致，選管會因應相關修訂更新鄉郊代表選舉活動建議指引，有關指引將於今日展開公眾諮詢諮詢，為期30日，至8月9日為止。

候選人提名方面，一如過往選舉，候選人必須按照法定的提名程序在提名表格內作出聲明，示明擁護《基本法》及保證效忠香港特區，否則該人不得獲有效提名。2023年鄉郊一般選舉，提名表格內將會清楚列出有關擁護《基本法》的條文以及效忠香港特區的提述，確保候選人於簽署提名表格內的有關聲明時，已清楚明白《基本法》的相關條文以及作出有關聲明的法例要求和責任。因此毋須要求候選人另行簽署「確認書」。

另外，馮驊指，根據立法會選舉經驗，偏遠地方的信號接收有困難，明年初舉行的鄉郊選舉不會使用電子選民登記冊系統。

馮驊任期下月中結束，他表示有關規例，規定選管會主席要由現任高等法院法官出任，由特首經諮詢終審法院首席法官後委任，他不評論任期事宜。

明年舉行的鄉郊一般選舉為現時共709條鄉村，選出1,484個村代表，包括695個居民代表，789個原居民代表；亦為長洲及坪洲兩個墟鎮分別選出39個及17個街坊代表。

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記者：陳葆琳

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