【學校爆疫】今錄627宗學校陽性個案　8間學校個別班級停課一周

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（譚以諾攝）。

本港疫情反覆，醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

本港今日（11日）新增2,863宗確診個案，本地感染佔2,611宗，另有252宗輸入個案。

張竹君表示，學校今日錄627宗陽性個案，涉及454間學校，共涉及527名學生及100名教職員，包括101間幼稚園及幼兒中心、301間小學、213間中學及12間特殊學校。過去7天有234間學校出現2宗確診以上個案。

8間學校個別班級停課一周：

東華三院王余家潔紀念小學，5B班21名學生中，有3宗個案

荃灣靈光小學，6A班18名學生中，有4宗個案

九龍三育中學，4B班23名學生中，有4宗個案

啟思幼稚園，DN下午班18名學生中，有2宗個案

寶血女子中學，4H下午班19名學生中，有3宗個案

約克國際幼稚園，Red上午班26名學生中，有3宗個案

大埔匡智松嶺學校，共有2宗個案

中華基督教會望覺堂啟愛學校，中6，11名學生中，有2宗個案

另外，本港今日新增1間院舍出現個案：

香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院，有1名院友染疫。

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記者：李榮忠