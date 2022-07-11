【院舍爆疫】安老服務協會促設獨立安老服務專業職系　確保院舍行業人手充足 

▲ 香港安老服務協會與銀創基金會發布《疫境自強-安老院抗疫實錄特刊2022》。（黃穎津攝）

第五波疫情下，本港累計確診死亡個案逾9,000宗，其中院舍長者死亡個案佔整體死亡率55%以上。香港安老服務協會與銀創基金會發布《疫境自強-安老院抗疫實錄特刊2022》，實地採訪故事紀錄第五波疫情下的院舍困境。

安老服務協會委員李輝表示，疫情肆虐逾2年，將業界人手嚴重不足的問題表露無遺。她指業界同意院舍服務需要提升，但她強調「要有人，無人談不上質素。」但在疫情及移民潮衝擊下，願意投身安老院舍行業人數寥寥可數。李輝認為，政府需設立獨立安老服務專業職系，建立可持續發展的安老服務職業晉升階梯，明確把安老專業及醫療專業分工，令兩者日後不再互相競爭人手。

近日社區新冠變種個案上升，自6月初，有安老及殘疾院舍再度出現確診及群組爆發，另有院舍長者及員工亦再因染疫而需隔離，業界冀政府能有效協調及溝通，向業界發出清晰指引，避免重蹈覆轍。

醫務衞生局局長盧寵茂昨日指正研究提升核酸檢測能力，或要求安老院舍職員增加核酸檢測頻率至每48小時1次。安老服務協會主席陳志育表示，現時職員每日上班前都須快測，而他相信增加核酸次數亦是風險管理的一項措施，如社區和安老院碓診數進一步上升，有關建議亦是合理做法。

醫管局前主席梁智鴻表示，疫情持續逾2年，但第五波疫情反映政府並未汲取前幾波疫情教訓，未有做足預備功夫，以致「揦手唔成勢」。他對當時院舍情況感到心痛，又引述院舍在《特刊》中提到的困境，包括相關部門沒有為院舍提供緊急支援、時任勞福局局長羅致光曾要求院舍接回適合出院的染疫長者，否則會對院舍發出警告等。

梁智鴻指，政府事前「無做清晰預備功夫」，而高峰期時更有長者在急症室門口「瞓街」等喉入室，直言是「不可接受」。 他又期望新政府聽取院舍心聲，做好檢討，相關部門加強協調合作，關顧香港人口老化問題。

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記者：黃穎津