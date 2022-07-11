【回歸】游嘉欣戴祖儀陳嘉慧4年極速上位　TVB新世代「三小花旦」平均只25歲【多圖】

▲ TVB「三小花旦」參與演出劇集《回歸》。

今晚TVB將播映劇集《回歸》，劇集集合了三代演員，當中三位「TVB新世代小花」戴祖儀、游嘉欣及陳嘉慧也有份參演。祖儀飾演態度囂張但天資聰穎的IT小花、嘉欣飾演帶點冒失且性格服從的私人助理若彤，嘉慧則飾演性格開朗活潑的養女瑤瑤。

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近年大台青黃不接，要力捧新人補位，這「三小花旦」於4年內升呢為女主角，她們平均年紀只得25歲，其中游嘉欣更是00後，三位小花各有賣點，排著隊等上位。

戴祖儀 27歲 入行年資：4年

有「長腿女神」稱號的戴祖儀近年備受TVB力捧，畢業於英國名牌大學萊斯特大學的她，回港後曾於律師樓實習過一段時間，惟發覺自己不適合當律師，遂轉當街頭藝人和獨立歌手。

及至2018年2月，戴祖儀得到星夢娛樂老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手。

▲ 戴祖儀為近年冒起的TVB小花。（取自instagram）

加入TVB後，戴祖儀演出的作品不算多，2019年於《多功能老婆》中飾演幼稚園老師「呂嘉怡」一角受注目。

去年，戴祖儀於《刑俱日記》裡扮演一名患有創傷症候群的女生，她收起一貫活潑愛笑的形象，將病患者的恐懼和不安演繹得很到位，演出獲讚，之後於《青春不要臉》升呢為女主角之一。

戴祖儀擁有不俗的外形條件，加上歌，視，主持多方面發展，性格爽朗率直，成功吸引不少粉絲，大有潛質成為當家花旦。

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陳嘉慧 26歲 入行年資：4年

陳嘉慧（Erica）同樣是冒起小花之一，去年於短劇《愛上我的衰神》擔正做女主角，首次任女一的Erica向胡鴻鈞獻出螢幕初吻，演技大獲好評之外，更被劇迷指有唐詩詠的影子。

▲ 陳嘉慧為迎一代小花。（取自instagram）

Erica於2016年趁暑假參加TVB電視臨時演員招募，其後客串劇集《溏心風暴3》，當時仍是學生的她對演戲產生興趣。

其後，她加入TVB第29期電視藝員訓練班，畢業後即簽約成為旗下藝人。

Erica曾多次參演《愛．回家之開心速遞》，不過都是演不同角色，非劇集常駐演員。

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及至2019年參演《解決師》飾演學生「陳佩慧」，開始為觀眾認識；2020年在《迷網》飾演外表清純實質卻是綠茶婊的幼稚園老師嘉碧，演技獲得發揮，受到觀眾關注。

除了拍劇外，Erica還主持兒童節目《Think Big天地》，以及參與《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》、《眼睛去旅行》、《醫醫，我不想再病了》等綜藝節目。

游嘉欣 22歲 入行年資：4年

2020年，游嘉欣憑著於TVB劇《香港愛情故事》飾演子朗（羅天宇飾）妹妹Kelly為人認識，雖然首次拍劇，不過嘉欣憑自然不造作的演技成功入屋，樣子清純、有點似朱千雪的她成功吸納不少粉絲。

另外，游嘉欣在直播時更表示自己也是住在公屋，爽直性格令觀眾對她大為加分。

▲ 游嘉欣今年只得22歲。（取自instagram）

只得22歲的游嘉欣被粉絲暱稱為「游游」，她畢業於香港城市大學管理系。

在大學1年級時已被TVB的PA相中因此入行，她於訪談中說：「突然有人在IG問我有沒有興趣做電競直播主持，叫我到TVB面試。」

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結果她順利通過面試，於是主持了《電競王》，之後又加入《#後生仔傾吓偈》。自從兩年前憑住《香港愛情故事》一劇跑出，游嘉欣即獲無綫力捧，她跟林正峰於劇集《青年心城之撐起青春》擔正做主角，之後演出《四十二章經》、《青春不要臉》排等劇集，極有潛質成為另一位鍾嘉欣。



