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【日本通關】東瀛遊推東京音樂節8天團8月19日出發　每位團費2萬元包7天隔離酒店

社會 16:24 2022/07/11

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SUMMER SONIC音樂節是日本最大規模及知名的音樂節之一，每年匯聚國際級搖滾巨星及天團組合在東京及大阪的多個舞台接力演出，但疫情已停辦了2年，在一票難求的情況下今年再度舉辦，是今年最不能錯過的朝聖活動。EGL東瀛遊推出東京SUMMER SONIC 音樂節8天之旅，為一眾香港粉絲預備好音樂節東京站單日入場門券，在暫時只有旅行團可以入境日本的情況下，與粉絲們衝出香港，在日本觀賞國際級巨星的演出。

是次8天之旅，將於8月19日出發，選乘HK Express，行程第二天8月20日已預留音樂節東京站當天全日門券，客人可全日自由選擇到SUMMER SONIC 東京的6個舞台觀看不同舞台的歌手表演，團費每位只需19,999元，已包香港7天隔離酒店及回程檢測費用。此團合共60個名額，越早報名越著數，將於明天 （12日）下午2時正準時開賣。詳情請留意東瀛遊網站facebook專頁

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責任編輯：陳麗娜

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