【升中面試】Band1英中香港華仁書院 2022年中一面試題目實錄

▲ 學生分享2022年香港華仁書院面試題目。

香港華仁書院是灣仔區的Band 1資助英中，由天主教耶穌會於1919年創立，辦學宗旨注重培育學生的同理心、責任心和富仁心，啟廸學生勇猛精進，以致君子，並期望學生能夠成為具愛心、靈性、道德與智慧的領袖。香港華仁書院以英文為主要教學語言。在2020年DSE中，誕下一名獲得7科5**成績的狀元。

有小六男生2022年在中一自行配學位獲得港華取錄，他分享面試題目稱面試主要是答問環節，分為以中文及英文作答兩部份，主要是講述自己的日常生活。

根據網頁資料，香港華仁書院2022學年中一自行分配學位學額約有43個，收生準則如下：

面試表現： 50%； 全面成長與學習表現(學術、體藝、品格等)： 30%； 教育局提供的排名次序： 20%。

因應疫情影響，今年香港華仁書院以Zoom進行實時面試。今年獲取錄的小六男生分享面試題目，指面試過程分為以中文和英文作答。

第一部分由兩位老師以英文問兩條題目，第二部分以中文作答，全程時間約為10分鐘。

英文問題1： 你平日有甚麼活動？ 英文問題2： 你喜愛的電影？ 中文問題： 你在小學參與甚麼活動？

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香港華仁書院介紹：

香港華仁書院創立於1919年，2020年有學生取得4科(中、英、數和通識)、化學、生物，以及企業、會計與財務概論共7科奪5**，並在數學延伸部分M2奪第4級成績，成為該校的首位文憑試狀元。

根據中學概覽，學校除了中文、中國歷史、普通話之外，各科均以英語為授課語言。另有由普通話老師進行普通話的小班教學。學校課程重點除了提供較歡迎的理、商科外，在資源許可下仍堅持開設人文學科，讓學生有機會接受多元教育發展。

學校致力培育閱讀文化，中一至中三推行自主閱讀獎勵計劃，並設有漂書活動，及電子閱讀學習活動，鼓勵學生從閱讀，以擴闊知識。學校獲選參加由哈佛大學教育研究院領導的Project Zero Study，計劃至2023年為止，期間哈佛大學的專業團隊會與學校教師團隊進行不同形式的會議或工作坊，探討及設計各類創新教學模式可以如何在本校實踐。

為照顧學生的升學和就業的需求，學校分別設有升學及就業輔導服務;協助學生報讀海外頂尖大學、工作影子及工作體驗計劃，以及生涯規劃。

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責任編輯：王明芳