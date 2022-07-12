【創業追夢】女工程師辭職入演藝讀碩士　創立劇團盼將科技工程結合藝術舞台

▲ Teresa毅然辭去工程師一職，入讀演藝學院進修舞台設計碩士課程，畢業後成立「跳樂劇團」，是一個以Arts+Tech演出及STEAM教學的兒童劇團。

鐵路工程與舞台演出似是風馬牛不相及，但王啟敏（Teresa）卻有辦法將兩者連繫起來，大人小朋友見到無不嘖嘖稱奇，看得他們目定口味、樂不可支，沒想到把科學、工程融入演出中，可以如此好玩。

王啟敏（Teresa）中小開始已學樂器、參與音樂劇、管弦樂團、合唱團，與音樂的關係密不可分。大學選修了香港中文大學自動化與計算機輔助工程學系，原因是她對數、理同樣興趣濃厚，同時副修音樂，一直是理科與藝術兩綫並行。

主修副修之間，她曾細心分析。「平時有學習音樂，但工程很難以副修的方式去讀，這科必須專注。」常指工程系男女比例失衡，她說修讀機械工程，女學生人數不算少，男女比率是2：1，計算機工程就較大分別，可能是整個級別僅得兩個女生修讀。

▲ 身兼鐵路女工程師及劇團創辦人，王啟敏雙綫並行，雙層滿足感。（黃建輝攝）

鐵路留下足迹

在學期間她曾在港鐵實習，柯士甸站的環狀綫她有份參與，大學畢業後也順理成章選了海外鐵路公司任職，參與過的項目包括台灣環狀綫鐵路、台灣高鐵、曼谷地鐵BMCL、香港高鐵等等。「鐵路工作滿好玩的，由設計訊號系統至通訊系統，開始是寫文件、設計、做測試都正式通車，開心自己都有份參與其中，我只是當中的一小部分，感覺是『我都有份起㗎！』。

訪問資料寫Teresa是一名「鐵膠」，記者即時響起「屯馬開通真的很興奮」的洗腦旋律，但Teresa澄清自己不算是鐵路迷，她笑着說：「「我不會搶搭頭班車那種，但躋身鐵路工程的工作後，確對鐵路留意多了。」她有一次在台北工作，可在每一個車站蓋印留念，她把所有站統統去了。又有一次在泰國，獨自一人乘火車，與司機閒聊間講及做鐵路工程，司機讓她全程站在旁邊觀摩，如怎樣打訊號。

放下工程讀演藝

因藉鐵路工程，她足迹遍及世界不同角落，工作幾年後，撫心自問有無其他更想做的事情？於是毅然呈辭，到香港演藝學院讀舞台製作碩士學位。「讀時已在想，可否將自己過往經驗學以致用，叮一聲，想到科技工程與藝術結合。」

常言道，藝術以感性行先，但原來後台設計、舞台上都需要很多科技應用，Teresa讀演藝的畢業作品是一個無語言兒童劇，以舞蹈、肢體動作來演出，加入了科技元素如會郁動及亮燈的箱子。畢業後仍心繫於此，躊躇繼續往藝術方面發展，於是與兩位志同道合成立了「跳樂劇團」，專做兒童劇和音樂劇，糅合了大量科技科學元素，希望小朋友透過觀賞上述劇目，學到科技和科學。

▲ 港鐵九龍南綫平頂典禮，她（右三）參與東西鐵接駁柯士甸站的鐵路工程。（被訪者提供）

Arts、Tech、STEAM兒童劇團

「跳樂劇團」於2017年成立，是一個以Arts+Tech演出及STEAM教學的兒童劇團。除演出之外，「跳樂」亦舉辦課程，部分上完課程的小朋友期後也會與專業演員一同參與演出。

「定位做兒童劇，是因為自己有作曲，主要是兒歌居多。兒童劇對大眾來說也容易為人受落，看完會覺得開心。（完全無想過演可歌可泣、劇力萬鈞的正劇嗎？）之後都可以考慮，例如把《莎士比亞》加入一些工程元素，但要小朋友都要睇得明，有相當難度呢！」Teresa笑彎了眼睛。

在兒童劇中加入工程元素，當中如何拿捏？「一般的舞台劇，會以文本（劇本）行先，再設計舞台及布景等。Arts+Tech演出則有點不同，籌備過程有時會調轉，構思哪些工程元素想放進演出中，在故事中再調節，因此我們做的幾乎都是原創劇。」有一個演出有關魔法神燈，小朋友都愛聽「屎、尿、屁」的話題，劇中每當召喚神燈會變為黃色，像尿一樣，引得小朋友棒腹大笑。劇目到尾聲，會向觀眾神燈變色是用了紫椰菜水加上pH值的酸鹼造成，讓大家明白箇中科學原理；疫情前每次過後，觀眾更可親身上台觸摸道具，讓知識延伸。

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雙職並行 親力親為

營運一個劇團，有血有汗有淚充斥着苦與樂。Teresa說：「最辛苦是成立之初，無人認識劇團，我們還雄心壯志以為好易吸引到小朋友參與，但原來都不容易。資金又不多，很多事情也需親力親為一手包辦，如投影設計、音響、布幕、票務，甚麼也是由零開始模索，頗為辛苦。」當時劇團尚未有會址，布景、道具也要搬來搬去，Teresa惟有放置在家，令媽媽有微言。直至劇團愈多人認識，申請資助及售票理想，也漸上軌道，後來也有了會址。

除自己劇團以外，Teresa也有替其他劇場、香港話劇團做設計師，而且現在仍有從事工程顧問工作。「因劇團會員本身另有正職，就算少了演出，生活上都不會零收入，相對少了一份經濟壓力。」

自古成功在嘗試

愛工程多些抑或搞劇團多些？「這問題好難答啊，同樣喜愛，同時兩車並行。一項鐵路工程大功告成，製成品真實在眼前，有巨大滿足感；搞劇團大家通力合作，尤其在初時資金不充裕，完成了一個演出，也將自己所想的構思，呈現出來，當中的滿足感也很大。」

▲ Teresa創立劇團的初心，是希望將科藝工程推廣給普羅大眾認識。（被訪者提供）

她記得人生最低潮是入演藝時，由一個上班族變回全職學生，轉變很大，不知道自己的選擇是否正確，但抱持的人生信念是：Do not follow where the path may lead. Go, instead, where there is no path and leave a trail.「意謂做一件事時，大家議論紛紛，總是問得唔得、OK嗎？滿腹疑問但為何不可以先嘗試呢？凡事不一定要有前人做過，自己才去做，不成功的可以重頭再試。」

科藝藝術節2022

科藝藝術節2022配對了不同範疇的科藝人員，將科藝創作變成表演的主體，迸發創意火花，推動本地舞台科藝的進步。科藝工程師王啟敏與紡織藝術家洪榮賢聯乘，創作作品《人工自然》，運用聲音、畫面、質感、機械運作來呈現虛構的自然景象，讓人反思在喧鬧和繁榮之中，人生追求的意義。

日期：2022年7月16至24日

地點：西九文化區藝術公園自由空間 大盒

展演門票現已公開發售，節目詳情及購票

記者：周美好