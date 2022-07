【創業追夢】女工程師辭職入演藝讀碩士　創立劇團盼將科技工程結合藝術舞台

▲ Teresa毅然辭去工程師一職,入讀演藝學院進修舞台設計碩士課程,畢業後成立「跳樂劇團」,是一個以Arts+Tech演出及STEAM教學的兒童劇團。

鐵路工程與舞台演出似是風馬牛不相及,但王啟敏(Teresa)卻有辦法將兩者連繫起來,大人小朋友見到無不嘖嘖稱奇,看得他們目定口味、樂不可支,沒想到把科學、工程融入演出中,可以如此好玩。

王啟敏(Teresa)中小開始已學樂器、參與音樂劇、管弦樂團、合唱團,與音樂的關係密不可分。大學選修了香港中文大學自動化與計算機輔助工程學系,原因是她對數、理同樣興趣濃厚,同時副修音樂,一直是理科與藝術兩綫並行。

主修副修之間,她曾細心分析。「平時有學習音樂,但工程很難以副修的方式去讀,這科必須專注。」常指工程系男女比例失衡,她說修讀機械工程,女學生人數不算少,男女比率是2:1,計算機工程就較大分別,可能是整個級別僅得兩個女生修讀。

▲ 身兼鐵路女工程師及劇團創辦人,王啟敏雙綫並行,雙層滿足感。(黃建輝攝)

鐵路留下足迹

在學期間她曾在港鐵實習,柯士甸站的環狀綫她有份參與,大學畢業後也順理成章選了海外鐵路公司任職,參與過的項目包括台灣環狀綫鐵路、台灣高鐵、曼谷地鐵BMCL、香港高鐵等等。「鐵路工作滿好玩的,由設計訊號系統至通訊系統,開始是寫文件、設計、做測試都正式通車,開心自己都有份參與其中,我只是當中的一小部分,感覺是『我都有份起㗎!』。

訪問資料寫Teresa是一名「鐵膠」,記者即時響起「屯馬開通真的很興奮」的洗腦旋律,但Teresa澄清自己不算是鐵路迷,她笑着說:「「我不會搶搭頭班車那種,但躋身鐵路工程的工作後,確對鐵路留意多了。」她有一次在台北工作,可在每一個車站蓋印留念,她把所有站統統去了。又有一次在泰國,獨自一人乘火車,與司機閒聊間講及做鐵路工程,司機讓她全程站在旁邊觀摩,如怎樣打訊號。

放下工程讀演藝

因藉鐵路工程,她足迹遍及世界不同角落,工作幾年後,撫心自問有無其他更想做的事情?於是毅然呈辭,到香港演藝學院讀舞台製作碩士學位。「讀時已在想,可否將自己過往經驗學以致用,叮一聲,想到科技工程與藝術結合。」

常言道,藝術以感性行先,但原來後台設計、舞台上都需要很多科技應用,Teresa讀演藝的畢業作品是一個無語言兒童劇,以舞蹈、肢體動作來演出,加入了科技元素如會郁動及亮燈的箱子。畢業後仍心繫於此,躊躇繼續往藝術方面發展,於是與兩位志同道合成立了「跳樂劇團」,專做兒童劇和音樂劇,糅合了大量科技科學元素,希望小朋友透過觀賞上述劇目,學到科技和科學。

▲ 港鐵九龍南綫平頂典禮,她(右三)參與東西鐵接駁柯士甸站的鐵路工程。(被訪者提供)

Arts、Tech、STEAM兒童劇團

「跳樂劇團」於2017年成立,是一個以Arts+Tech演出及STEAM教學的兒童劇團。除演出之外,「跳樂」亦舉辦課程,部分上完課程的小朋友期後也會與專業演員一同參與演出。

「定位做兒童劇,是因為自己有作曲,主要是兒歌居多。兒童劇對大眾來說也容易為人受落,看完會覺得開心。(完全無想過演可歌可泣、劇力萬鈞的正劇嗎?)之後都可以考慮,例如把《莎士比亞》加入一些工程元素,但要小朋友都要睇得明,有相當難度呢!」Teresa笑彎了眼睛。

在兒童劇中加入工程元素,當中如何拿捏?「一般的舞台劇,會以文本(劇本)行先,再設計舞台及布景等。Arts+Tech演出則有點不同,籌備過程有時會調轉,構思哪些工程元素想放進演出中,在故事中再調節,因此我們做的幾乎都是原創劇。」有一個演出有關魔法神燈,小朋友都愛聽「屎、尿、屁」的話題,劇中每當召喚神燈會變為黃色,像尿一樣,引得小朋友棒腹大笑。劇目到尾聲,會向觀眾神燈變色是用了紫椰菜水加上pH值的酸鹼造成,讓大家明白箇中科學原理;疫情前每次過後,觀眾更可親身上台觸摸道具,讓知識延伸。

雙職並行 親力親為

營運一個劇團,有血有汗有淚充斥着苦與樂。Teresa說:「最辛苦是成立之初,無人認識劇團,我們還雄心壯志以為好易吸引到小朋友參與,但原來都不容易。資金又不多,很多事情也需親力親為一手包辦,如投影設計、音響、布幕、票務,甚麼也是由零開始模索,頗為辛苦。」當時劇團尚未有會址,布景、道具也要搬來搬去,Teresa惟有放置在家,令媽媽有微言。直至劇團愈多人認識,申請資助及售票理想,也漸上軌道,後來也有了會址。

除自己劇團以外,Teresa也有替其他劇場、香港話劇團做設計師,而且現在仍有從事工程顧問工作。「因劇團會員本身另有正職,就算少了演出,生活上都不會零收入,相對少了一份經濟壓力。」

自古成功在嘗試

愛工程多些抑或搞劇團多些?「這問題好難答啊,同樣喜愛,同時兩車並行。一項鐵路工程大功告成,製成品真實在眼前,有巨大滿足感;搞劇團大家通力合作,尤其在初時資金不充裕,完成了一個演出,也將自己所想的構思,呈現出來,當中的滿足感也很大。」

▲ Teresa創立劇團的初心,是希望將科藝工程推廣給普羅大眾認識。(被訪者提供)

她記得人生最低潮是入演藝時,由一個上班族變回全職學生,轉變很大,不知道自己的選擇是否正確,但抱持的人生信念是:Do not follow where the path may lead. Go, instead, where there is no path and leave a trail.「意謂做一件事時,大家議論紛紛,總是問得唔得、OK嗎?滿腹疑問但為何不可以先嘗試呢?凡事不一定要有前人做過,自己才去做,不成功的可以重頭再試。」

科藝藝術節2022

科藝藝術節2022配對了不同範疇的科藝人員,將科藝創作變成表演的主體,迸發創意火花,推動本地舞台科藝的進步。科藝工程師王啟敏與紡織藝術家洪榮賢聯乘,創作作品《人工自然》,運用聲音、畫面、質感、機械運作來呈現虛構的自然景象,讓人反思在喧鬧和繁榮之中,人生追求的意義。

日期:2022年7月16至24日

地點:西九文化區藝術公園自由空間 大盒

展演門票現已公開發售,節目詳情及購票

記者:周美好