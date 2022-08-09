【美食速報】「Monster Durian」榴槤放題登陸灣仔　任食2.5小時榴槤兼送吉隆坡雙人機票

▲ 「Monster Durian」回歸 Pier 1929。（圖片由品牌提供）

適逢是馬來西亞榴槤當造旺季，Pier 1929以全新主題「Monster Durian」推出榴槤放題！餐廳將於8月14日至24日一連11日舉行榴槤放題，每位只需$680，即可於2.5小時內無限任食多款馬來西亞榴槤，另外供應一人一份以榴槤炮製的鹹甜美食、榴槤燉雞湯及枝裝水一枝，適合一眾榴槤控，食客還可以玩遊戲贏取香港來回吉隆坡雙人機票！

Pier 1929指為答謝早前已經報名參加的榴槤控，受影響的食客可獲贈每位減$25回饋優惠，並已經以優惠碼形式經電話短訊發送。

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現場會有多款由馬來西亞彭亨州直送的時令馬來西亞榴槤，當中包括人氣貓山王及4至5款神秘榴槤款式，餐廳指榴槤為每天樹上熟即時收果，24小時內新鮮空運到港。下午茶方面，包括 D24榴槤芝士脆撻、D24榴槤菠蘿油、山竹石榴無酒精雞尾酒啫喱、榴槤朱古力、馬來西亞喇沙榴槤蝦多士、榴槤吞拿魚他他墨西哥薄餅、D24榴槤炸波波配辣肉腸。同時更可預覽Monster Durian異想世界市集，還有打卡之選的榴槤山，讓大家感受有如置身於馬來西亞的熱情盛夏。

▲ 榴槤下午茶（每人一份）。（圖片由餐廳提供）

D24 榴槤芝士脆撻 以曲奇餅底配上D24榴槤蓉、忌廉芝士及砂糖製成，一咬開即可嚐到流心效果，面層綠色的微波爐蛋糕，有香甜雞蛋味。 D24 榴槤菠蘿油 以傳統法式泡芙作概念，製成有如菠蘿包的賣相，夾於中間的牛油其實是巴巴洛瓦（Bavarois），混入D24榴槤果蓉製成。 山竹石榴無酒精雞尾酒啫喱 選用山竹、紅石榴、雜莓果汁製成啫喱， 還添上金箔增添矜貴之感。 榴槤朱古力 選用法國Valrhona朱古力加上馬來西亞D24榴槤蓉製成軟心朱古力，配以曲奇杏仁餅底，面層配以黃色的星星。 馬來西亞喇沙榴槤蝦多士 自家炒製的喇沙醬配以榴槤果肉搽在多士，每件多士均配蝦仁， 味道惹味。 榴槤吞拿魚他他墨西哥薄餅 馬來西亞D24榴槤果肉拌以蕃茄、洋蔥碎等搽在墨西哥薄餅上，最後加上吞拿魚蓉焗至香脆。 D24 榴槤炸波波配辣肉腸 選用馬來西亞 D24 榴槤果肉製成，一咬即有流心效果，面層更添上西班牙辣肉腸， 香辣惹味。 榴槤燉雞湯 以雞隻、瘦肉、榴槤白色瓤、馬來西亞榴槤果肉、杞子等熬足3小時，滋潤下火。 水果皇后（飲品需另加$48/杯） 以山竹汁、玫瑰糖漿、花茶及新鮮無花果調製，清甜解渴。

另外，Pier 1929 的中庭位置將會搖身一變「Monster Durian 異想世界市集」，除了開放給所有公眾免費入場外，更可於各大攤位購買特色食品及飲品，將榴槤的滋味延帶到家中品嚐。

Monster Durian 異想世界市集

攤位位置：Pier 1929中庭位置

市集日期：8月14日至24日

市集時間：12：00-22：00

馬來西亞旅遊促進局（香港分局） 馬來西亞旅遊資料 嘗琉珍 貓山王白咖啡 貓山王榴槤餅 貓山王榴槤蛋卷 Fire Rainbow 5 款純素朱古力（2 款榴槤口味） 純素雪糕月餅（只接受預訂） 尚皇 黑刺貓山王榴槤冰皮月餅（只接受預訂） 竹炭貓山王榴槤冰皮月餅（只接受預訂） Pier 1929 D24 榴槤菠蘿油及榴槤朱古力 Monster Durian Figure (榴槤怪獸公仔盲盒，一套五款，限量發售) 包括 Monster Golden、Monster Black Thorn、Monster Lilac、Monster Punch 及 Monster Elf（隱藏版） Leaves 馬來西亞砂拉越三色奶茶 今天是泰仔 泰式奶茶 泰式奶茶少甜 泰式青檸茶 泰式玫瑰花奶茶 泰式綠奶茶 茉莉花冷泡茶 上水貨舖 5款口味爆谷：焦糖、花椒海鹽、朱古力、奶醬多及芫茜香蒜

玩遊戲贏AirAsia香港來回吉隆坡雙人機票

餐廳指為答謝一眾榴槤控支持，所有報名預訂「Monster Durian」的食客還可玩遊戲，贏取AirAsia香港來回吉隆坡雙人機票（名額4個）及多款由馬來西亞旅遊促進局（香港分局）送出的禮物，包括榴槤旅行頸枕、榴槤斜挎包及峇迪繪畫套裝。大家只要保留相關單據，即可在Pier 1929 Facebook專頁參與遊戲贏獎品。

活動詳情請參閱Pier 1929 Facebook專頁。

另外AirAsia由2022年7月3日起，每逢星期日恢復香港往返吉隆坡的定期航班，可以透過airasia Super App以及AirAsia官方網站airasia.com在線預訂。香港至吉隆坡直航單程連稅票價只需$988 起，讓大家可以享受馬來西亞之旅。

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Monster Durian 馬來西亞榴槤放題

日期： 8月14日至24日（每日3場），第一日首場16:00

時間：12:00-14:30、16:00-18:30、19:30-22:00

地點：灣仔灣仔碼頭2樓

查詢：3188 9677

收費： $680/位，另收加一服務費（四位同時報名，第四位可享半價激抵優惠。）

網上預訂： https://bit.ly/3g60N0q

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責任編緝：蕭雅文