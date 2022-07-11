【死因研訊】女子疑服甲亢藥後呈罕見副作用後亡　死因庭裁定死於不幸

▲ 死者丈夫王德明。梁錦麟攝

48歲女子疑因甲狀腺指數過高，分別到不同診所求醫，並獲處方甲亢藥，最終疑出現罕見藥物副作用，送院後不治，死因庭早前展開研訊。死因裁判官今（11日）裁定死者死於不幸，並對兩名私家醫生作出共3項建議，包括當醫生獲知病人有向其他醫生求診時，應查問清楚病人正在服用的藥名，並就處方甲亢藥時須詳細解釋副作用等。

死因裁判官裁決指，死者吳美寶（48歲）因甲狀腺指數過高，曾向私家醫生楊永健求醫，並獲處方甲亢藥，但在死者出現副作用時，楊正在休假，死者遂轉向私家醫生梁鑫暉求診。死因裁判官指，梁雖然得知死者有服用甲亢藥，但不知道死者服用那種甲亢藥，加上梁並不熟識甲亢藥，因此將死者情況視作炎症處理，並處方含類固醇的藥物。

死因裁判官續指，服用類固醇更容易出現細菌感染。死者出現白血球缺乏症後，在社區感染抗藥性高的綠膿桿菌，被送往北區醫院。死因裁判官裁定死者死於不幸，於2018年6月19日在威爾斯親王醫院離世，直接死因原因為彌漫性血管內凝血，非直接的潛在死因為肺炎敗血症，直接的潛在原因為顆粒性白血球缺乏症。

死因裁判官指，由於當時北區醫院未有人工心肺機團隊，死者曾被轉到威爾斯親王醫院治理。由於北區醫院於2020年起設有人工心肺機，並有醫生熟悉操作，故不向醫管局作出建議。

死因裁判官向兩名私家醫生楊永健及梁鑫暉提出共3項建議：

楊處方甲亢藥卡比馬唑（Carbimazole）時，應向病人詳細說明副作用，以及提醒病人向其他醫生求診時，應告知服用的甲亢藥名或將藥袋交予醫生。

梁獲知病人有向其他醫生求診時，應查問清楚病人正在服用的藥名，了解症狀是否和正在服用的藥物有關。

若病人有上呼吸道感染、扁桃腺發炎及口腔潰瘍，梁處方含類固醇的藥物時應更謹慎。

死因裁判官對死者家屬表示，明白失去親人是十分傷心，希望家屬早日釋懷。死者丈夫王德明對裁決結果未算滿意，會考慮是否作進一步法律行動。王又指，希望事件令其他服用甲亢藥的市民提高警覺。

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記者：梁錦麟