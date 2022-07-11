【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》梁仲恆穫雙料提名　成最佳新演員大熱

▲ 大家都鬥得難分難解！

香港影壇盛事「第四十屆香港電影金像獎」將於7月17日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行，全城期待！

憑《媽媽的神奇小子》演蘇樺偉而人氣急升的梁仲恆，不但首次擔正做男一，而且同時獲得最佳男主角及最佳新演員提名，足見極具潛質，亦對他的演藝生涯為一大肯定。

雖然梁仲恆面對着其他經驗豐富及強勁對手，不過他在戲中細膩而到位的演技，令不少觀眾對其留下深刻印象，更指他與王丹妮在最佳新演員這個獎項上，大家都勢均力敵，競爭激烈。

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科班出身

他曾透露在金像獎官方宣布入圍名單時，當自己得悉在入圍名單之中，高興得痛哭起來，全因想不到自己能成功入圍，又指未知可否得獎，但已感到自己超額完成。

其實梁仲恆是科班出身，當時以一級榮譽成績於香港演藝學院戲劇學院畢業，主修表演；在學期間三度獲傑出演員獎，獲頒多個獎學金；於2018年加入中英劇團，成為全職演員，早已是實力兼備。

▲ 以一級榮譽成績於香港演藝學院戲劇學院畢業。

努力演好角色 內外準備

由舞台劇界踩過影圈的梁仲恆，在拍攝《媽媽的神奇小子》前要先試鏡三次，最後靠一條片突圍而出：「當時試鏡都戰戰兢兢，一來有很多人和我競爭，二來我覺得自己未必有能力勝任這個角色，但是導演給我很大信心。」

最終他成功接得此角，而為了演好這個角色，他接受TOPick專訪時曾表示有相約蘇樺偉了解對方的喜好：「當接演這角色後，我相約他出來一起跑步和傾偈，大家喜歡同一種足球game，會一起打機聯繫感情。我亦會留意其日常對答和言行舉止，從中偷師。」

梁仲恆又指除模仿蘇樺偉的說話神態和跑姿外，還花半年時間練跑，由內至外為角色作準備：「年幼時愛游水，長大後愛打籃球，但由細至大從沒接觸田徑運動，所以是一大挑戰。那半年內，我練習跑步、形體及說話聲線，當做好功課後就可進入角色內心，了解下這段母子情，開機拍攝時就更有信心。」

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成績叫好叫座

而且，從未接受過田徑訓練的梁仲恆，因為是次拍攝體會到運動員的辛酸，發現密集訓練容易拉傷肌肉。

但為拍好這齣電影，梁仲恆堅持下來，克服傷患。拍攝完畢，作品獲蘇媽媽及偉仔稱讚，令他感到之前的努力並無白費。而《媽媽的神奇小子》在疫情下收2000多萬元票房，於各大頒獎禮獲近20項提名，認真厲害！

最佳男主角提名名單

林家棟《手捲煙》

謝賢《殺出個黃昏》

林家棟《智齒》

梁仲恆《媽媽的神奇小子》

吳鎮宇《濁水漂流》

最佳新演員提名名單

王丹妮《梅艷芳》

鍾雪瑩《殺出個黃昏》

梁仲恆《媽媽的神奇小子》

馮皓揚《媽媽的神奇小子》

柯煒林《濁水漂流》