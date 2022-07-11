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【新聞小花】TVB新聞主播穿旗袍報天氣受關注　林婷婷成新一代新聞之花

娛樂 17:59 2022/07/11

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TVB新一代新聞小花林婷婷，穿著旗袍報告天氣引熱論。　

TVB一向盛產美女新聞主播，尤其天氣女郎大部分高質極高，包括陳嘉倩、黃婉曼、張文采、梁凱寧等，不過全部已離巢大台發展新動向。

說到近年的主播，除了聯想到曾任模特兒的黎在山、與陳瀅撞樣的孫雪祺，還有擔任明珠台晚間和財經新聞主播的林婷婷（Jacky），被封為新一代新聞小花。

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旗袍引關注

林婷婷上月開始兼任翡翠台新聞主播而受到關注，近日因穿著中式旗袍報道天氣報告而掀起網民熱論，人氣隨即急升，其Instagram追蹤人數增至1.4萬粉絲。

雖然最新帖文已為1月份，但不少網民特意到此post留言鼓勵及大讚林婷婷為女神：「著旗袍好靚呀」、「睇林小姐報新聞感覺好舒服」、「TVB現時最靚嘅女主播」，更有網民指聽到她由英文轉channel講中文份外有親切感，希望TVB不要「放逐」她回明珠台！

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【新聞之花】梁凱寧積極進修讀中大言語治療碩士　前TVB主播當醫管局實習生

以最高等級成績碩士畢業

林婷婷於2019年2月加入大台，除了報道新聞之外，還負責專題報道包括探討教育、科技、文化議題。她曾負責的難民模特兒故事，更獲得Asiavision 2021《卓越新聞報導獎》。

除了職場上表現出色，林婷婷亦是一名學霸。她畢業於香港中文大學英文系，曾任職中學教師長達3年。

2019年加入TVB擔任明珠台晚間和財經新聞主播。（Instagram圖片）

及後，她再修讀香港大學文學及文化研究，比較香港、台灣及新加坡的教育體制。2018年獲新加坡國立大學李光耀公共政策學院頒發個案研究獎，以優秀成績獲取全年獎學金，去年以最高等級成績獲取碩士資格。

被指不同樣

擁有一雙迷人電眼的林婷婷，獲封「TVB最美女主播」之稱。不過，有網民翻出她初入行時的舊訪問片段，指現時樣貌與3年前不同。當年的林婷婷樣貌青澀、面部略帶baby fat，加上可能未懂化妝及打扮，比起現時的「藝人臉」看起來較平庸。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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