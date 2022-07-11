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張敬軒相隔約4年再在學校演出　軒仔：覺得個人青春咗

娛樂 17:13 2022/07/11

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日前，張敬軒受邀出席「九龍真光中學150週年校慶」，並獻唱《遇見神》。軒仔甫出場，全校師生立即進入瘋狂狀態，現場的歡呼聲大得幾乎聽不到軒仔的歌聲，認真厲害。

演唱完畢後，幾位學生司儀向軒仔送上花束，隨後原本打算回後台的軒仔被叫住：「張敬軒先生，你睇吓群情洶湧呀，你唔係諗住淨係唱一首歌啩？係咪呀？」

約4年沒唱校園騷

台下觀眾立即起哄，全場不停大嗌encore，猶如重返紅館現場一樣，而為了不讓一眾同學仔失望，軒仔便說：「花我先唔收住，再送多一首歌俾大家，《櫻花樹下》。」最後更同全場觀眾自拍大合照。

事後軒仔表示起碼有3至4年沒到學校演出，更笑說：「因為呢間係女校嘛，所以其實我咁大個仔未試過俾咁多位女仔圍！同埋真係好耐冇做過學校show，耐到我都唔記得，因為疫情至少都有3、4年。見到咁多年輕嘅一輩，都覺得自己個人青春咗、有活力咗，話晒我都係今年2022年度『哎呀新人』，哈哈。」

軒仔做壞規矩

之前結束的紅館show，軒仔encore到破晒紀錄，想不到今次的學校show，同樣被觀眾要求encore。

因此，軒仔笑言自己「做壞規矩」：「當然大家鍾意我嘅演出，我梗係開心，亦都一定盡量滿足大家要求，不過唔知會唔會做壞規矩？之後無論邊個場都要encore？咁就要睇現場觀眾係咪真係想聽我唱多幾首啦，哈哈。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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