  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【久坐成疾】上班族久坐不動損健康　醫生：糖尿病風險恐增20%

健康 18:23 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

不少上班族經常在辦公室久坐不動，缺少活動時間，有機會導致肥胖，令身材走樣，甚至增加其他疾病的風險。有台灣醫生指出，久坐對健康的傷害非常大，每天久坐超過標準範圍2小時，或增加患二型糖尿病風險20%，建議每隔1小時，就起來活動手腳的關節。

台灣雙和醫院醫療副院長劉燦宏在節目《健康2.0》中表示，久坐對健康的傷害非常大，醫學界已將久坐不動稱為「新的菸害」，世界衛生組織更將久坐列為十大致病元凶之一。

劉燦宏續指，久坐除了會導致腰酸背痛外，當長時間坐著，大部分的肌肉會呈現放鬆的狀態，並停止分泌可以分解血液中脂肪的激素「脂蛋白脂肪酶」，導致脂肪堆積變胖，提高患三高的風險。

他指出，只要連續坐著超過2小時，身體的組成就會改變，久而久之肌肉量會開始減少，脂肪反而增加，增加的脂肪會跑到身體空間最充足的地方，包括下腹部或屁股，當腹部囤積太多脂肪，便會形成中央肥胖，較容易導致慢性疾病。

劉燦宏引述外外國研究指，每天久坐超出標準範圍2小時，便可能增加20%患二型糖尿病的風險，亦有5%機會增加心血管疾病的發生，甚至提高死亡率。

他建議，每隔一小時就要起來活動手腳關節5至10分鐘，做一些伸展的運動，能夠遠離久坐帶來的傷害。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【糖尿病】19歲青年患糖尿病有年輕化趨勢　醫生：與常吃快餐久坐玩手機有關
13:39 2022/06/09
【糖尿病】19歲青年患糖尿病有年輕化趨勢　醫生：與常吃快餐久坐玩手機有關
【久坐成病】長期姿勢不良椎間盤恐提早退化　骨科醫生拆解椎間盤突出成因+症狀
18:29 2022/06/30
【久坐成病】長期姿勢不良椎間盤恐提早退化　骨科醫生拆解椎間盤突出成因+症狀
【減肥大作戰】上班族長期久坐形成大肚腩　專家教2個簡單方法1個月腰圍減15cm
11:46 2022/07/09
【減肥大作戰】上班族長期久坐形成大肚腩　專家教2個簡單方法1個月腰圍減15cm

你可能感興趣

【糖尿病】19歲青年患糖尿病有年輕化趨勢　醫生：與常吃快餐久坐玩手機有關
13:39 2022/06/09
【糖尿病】19歲青年患糖尿病有年輕化趨勢　醫生：與常吃快餐久坐玩手機有關
【久坐成病】長期姿勢不良椎間盤恐提早退化　骨科醫生拆解椎間盤突出成因+症狀
18:29 2022/06/30
【久坐成病】長期姿勢不良椎間盤恐提早退化　骨科醫生拆解椎間盤突出成因+症狀
【減肥大作戰】上班族長期久坐形成大肚腩　專家教2個簡單方法1個月腰圍減15cm
11:46 2022/07/09
【減肥大作戰】上班族長期久坐形成大肚腩　專家教2個簡單方法1個月腰圍減15cm
健康問題 糖尿病 醫生

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？
18:05 2022/07/10
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？