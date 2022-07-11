【久坐成疾】上班族久坐不動損健康　醫生：糖尿病風險恐增20%

不少上班族經常在辦公室久坐不動，缺少活動時間，有機會導致肥胖，令身材走樣，甚至增加其他疾病的風險。有台灣醫生指出，久坐對健康的傷害非常大，每天久坐超過標準範圍2小時，或增加患二型糖尿病風險20%，建議每隔1小時，就起來活動手腳的關節。

台灣雙和醫院醫療副院長劉燦宏在節目《健康2.0》中表示，久坐對健康的傷害非常大，醫學界已將久坐不動稱為「新的菸害」，世界衛生組織更將久坐列為十大致病元凶之一。

劉燦宏續指，久坐除了會導致腰酸背痛外，當長時間坐著，大部分的肌肉會呈現放鬆的狀態，並停止分泌可以分解血液中脂肪的激素「脂蛋白脂肪酶」，導致脂肪堆積變胖，提高患三高的風險。

他指出，只要連續坐著超過2小時，身體的組成就會改變，久而久之肌肉量會開始減少，脂肪反而增加，增加的脂肪會跑到身體空間最充足的地方，包括下腹部或屁股，當腹部囤積太多脂肪，便會形成中央肥胖，較容易導致慢性疾病。

劉燦宏引述外外國研究指，每天久坐超出標準範圍2小時，便可能增加20%患二型糖尿病的風險，亦有5%機會增加心血管疾病的發生，甚至提高死亡率。

他建議，每隔一小時就要起來活動手腳關節5至10分鐘，做一些伸展的運動，能夠遠離久坐帶來的傷害。

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責任編輯：羅嘉欣