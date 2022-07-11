【永不放棄】女童跳舞意外被判或終生癱瘓　含淚復健不言棄2年後可行走慢跑

小朋友學跳舞要小心！湖南湘潭8歲女童安琪，兩年前因跳舞意外導致癱瘓，醫生稱或要終身坐輪椅。但安琪及其家庭不放棄，家人每日帶她去做復健6個多小時，經過兩年時間，安琪現在終能行走及慢跑。

綜合内地媒體報道，據安琪媽媽憶述，2020年某日，女兒因跳舞意外導致脊髓損傷，肚臍以下運動功能全失，即癱瘓，當時醫生診斷，要家人做好心理準備，可能一輩子做輪椅。

爸爸最開始給女兒做被動的訓練，抬腿、弓腿，媽媽見女兒難受，叫女兒放棄，但安琪不放棄，稱：

我只是現在腳站不了，只是現在腳沒有力氣而已，絕對能站起來的，我不可能說一輩子站不起來。

媽媽稱，從全琪出事的那一天開始，她從來就沒有說過放棄這兩個字，

每天做康復下來，不管再怎麽累，會用哭得方式去發洩，但是她從來沒有說過我要放棄。

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女兒不放棄，作為父母就更加不會放棄，媽媽憶述，印象最深刻的是女兒站起來的那一刻，從出事到站起來才一個多月，整家人都是非常激動。

後來鍛煉中，基本上一天至少鍛煉6個小時，從女兒能邁步走，到現在兩年來，能跑起來，媽媽說，

她真的不是靠運氣，一個很簡單的動作，我們正常人可能覺得很容易，但對她來說，真的付出很多，

雖然很多人看到都會覺得很心疼，但站在父母角度，這關係到女兒一輩子。有的時候不得不狠心下來，帶她去做康復。媽媽感恩：

就算恢復不到正常人的狀態，但是我已經和知足了。她這一路走過來，是汗水和淚水積累起來。

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責任編輯：羅嘉欣