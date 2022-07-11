【DSE2022】VTC錄2.7萬人報名與去年相若　熱門學士課程微跌至每6人爭1位

▲ VTC高級助理執行幹事郭展幹（中）料今年收生競爭較往年大。（馮漢柱攝）

文憑試下周三（20日）放榜，職業訓練局（VTC）今日（11日）表示，新學年會開辦逾140項課程，包括4個新課程，提供約1.4萬個學額，目前已接獲約2.7萬人報名，與去年相若。VTC高級助理執行幹事郭展幹表示，醫療及資訊科技相關的課程成熱門科目，平均約5至6人爭1個學位，惟熱門學士課程競爭微跌至每6人爭1位，料與考生減少且其他院校積極推廣課程有關。

郭展幹表示，2022/23學年將開辦140項課程，包括14個學士學位課程及100個高級文憑課程，合共提供約1.4萬個學額，透露已接獲2.7萬個申請，數字與去年相若。

VTC熱門學士課程的競爭去年約為8人爭1位，今年則為6人爭1位，郭展幹分析，因今年考生人數下跌，而其他院校也積極推廣課程，出現人少選擇多的情況，料今年收生競爭會更大大；另隨考生人數少，料考獲3322或以上成績的考生人數也會相對減少，但認為放榜後考生得知成績後或會改選，還要再觀察放榜後的情況。

郭展幹又指，疫下市民對健康的關注上升，且網上學習及遙距辦公成新常態，與醫療服務和資訊科技相關的學科成熱門課程，包括體適能、藥劑學、復康服務、電訊及網絡科技和視覺藝術與文化等課程，平均5至6人爭1學位，醫療相關學士學位則6人爭1位。

VTC新學年也會開辦4個新課程，包括「藝術科技高級文憑」、「環境保護高級文憑」、「地理空間科學及土地測量高級文憑」及「商業（電子商貿）高級文憑」，分別提供30或60個學額，目前平均2至3名申請人爭1學位。

今年VTC統一收生計畫除繼續在以網上形式進行外，各院校也會開放學生及家長到場查詢及報名，若有疑問也可以致電熱線2897 6111查詢。

早前已報名並獲「有條件錄取」的申請人，若放榜後成績達入學要求，將在放榜日轉換成「正式錄取」，申請人要在放榜當日上午9時至下午4時，登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位。尚未報名者則可於7月20至25日到平台或到各院校報讀課程。所有獲派學位學生則須早7月25日中午12時前於網上辦妥註冊手續。

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記者：黃小冰