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【前列腺癌】偵測前列腺癌不容易　放射科醫生解構MRI精確找出腫瘤

醫生診症室 19:02 2022/07/11

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放射科醫生解構MRI技術，助精確找出前列腺癌腫瘤。

在美國，每八名男士中便有一名男士患有前列腺癌。在香港前列腺癌雖然沒有美國那麼常見，但也是第三常見的男性癌症。現時直腸指檢（觸診），經直腸超聲波檢查和血液前列線特異性抗原（PSA）測試是排除前列腺癌的常規檢查。 

所謂指檢是醫生把手指插入直腸至肛門對上兩吋，然後隔着大腸壁按壓前面的前列腺。所以指檢會較容易找出近直腸壁的腫瘤。但位於遠離直腸的腫瘤會較難觸摸得到。而PSA值高可以是癌症，但也可能是前列腺肥大或前列腺發炎引起，所以不能單憑PSA值以判斷病人是否已患上前列腺癌。

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經直腸超聲波通常可以準確計算前列腺的大小，但不易察覺裏面的腫瘤。再者超聲波是不能看見盆腔內的淋巴組織。如果要準確地診斷前列腺癌的位置、分辨腫瘤的期數、盆腔骨骼有沒有受影響，磁力共振會比超聲波或電腦素描更加準確。

磁力共振報告可以用國際通用的評估方法 (PI -RADS) 把每一個懷疑腫瘤的陰影分類，1分到5分。分數越高，患癌的可能性越高。如果陰影被評分為4分或5分，醫生通常會建議抽取組織以判斷是否屬於惡性腫瘤。

另外前列腺磁力共振的影像可和經直腸超聲波實時獲取的影像融合，以便醫生在超聲波導航抽取樣本過程中準確命中患癌的組織。 這新技術命中腫瘤的成功率較傳統只依賴超聲波抽取樣本高三倍。

如果想再看清楚全身有沒有骨骼，肺部及盤腔外的淋巴擴散便需要PSMA PET檢查了。

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標題經TOPick編輯修改，原題為「前列腺癌---磁力共振MRI的用途」

撰文 : 岑承輝 放射科專科醫生

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