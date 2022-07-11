  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電車免費】香港建造商會贊助免費乘車日　房屋局長何永賢盼跟業界緊密合作

社會 14:01 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

何永賢盼跟建造業界加大合作空間。（馮漢柱攝）

電車今日（11日）起加價，成人票價加到單程3元，但碰巧香港建造商會今日贊助免費乘車日，新票價要明天（12日）才生效。房屋局局長何永賢出席啟動禮時稱，會跟業界緊密合作，上下一心改善基層居住環境。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

何永賢就任房屋局局長前，擔任建築署署長，她稱一直積極與業界溝通，研究不同創新建築技術，日後房屋局定會繼續加大力度，與業界緊密合作，上下一心改善基層的居住環境。

她形容，這條路不易行，但有業界支持和鼓勵，就更有信心，一起為香港市民建設更美好宜居的家而努力。她也藉機會呼籲業界好拍檔幫手，鼓勵業界跟政府在這建屋旅程上攜手並肩。未來她希望興建更多房屋，真正解決民生痛點，引進科技和資源可以有效縮短建屋時間，而且需要承建商這些來自建築界的團隊力量，才能夠達到「提速、提量、提效」。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

記者：吳卓峰

相關文章

【上車難】都大研究指疫情下二手未補價居屋跌價一成　會否再平睇兩大因素
今日 17:23
【上車難】都大研究指疫情下二手未補價居屋跌價一成　會否再平睇兩大因素
【DSE2022】VTC錄2.7萬人報名與去年相若　熱門學士課程微跌至每6人爭1位
今日 17:25
【DSE2022】VTC錄2.7萬人報名與去年相若　熱門學士課程微跌至每6人爭1位

你可能感興趣

【上車難】都大研究指疫情下二手未補價居屋跌價一成　會否再平睇兩大因素
今日 17:23
【上車難】都大研究指疫情下二手未補價居屋跌價一成　會否再平睇兩大因素
【DSE2022】VTC錄2.7萬人報名與去年相若　熱門學士課程微跌至每6人爭1位
今日 17:25
【DSE2022】VTC錄2.7萬人報名與去年相若　熱門學士課程微跌至每6人爭1位
何永賢 房屋局 建築署 電車 建造 商會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？
18:05 2022/07/10
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？