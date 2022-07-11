【電車免費】香港建造商會贊助免費乘車日　房屋局長何永賢盼跟業界緊密合作

▲ 何永賢盼跟建造業界加大合作空間。（馮漢柱攝）

電車今日（11日）起加價，成人票價加到單程3元，但碰巧香港建造商會今日贊助免費乘車日，新票價要明天（12日）才生效。房屋局局長何永賢出席啟動禮時稱，會跟業界緊密合作，上下一心改善基層居住環境。

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何永賢就任房屋局局長前，擔任建築署署長，她稱一直積極與業界溝通，研究不同創新建築技術，日後房屋局定會繼續加大力度，與業界緊密合作，上下一心改善基層的居住環境。

她形容，這條路不易行，但有業界支持和鼓勵，就更有信心，一起為香港市民建設更美好宜居的家而努力。她也藉機會呼籲業界好拍檔幫手，鼓勵業界跟政府在這建屋旅程上攜手並肩。未來她希望興建更多房屋，真正解決民生痛點，引進科技和資源可以有效縮短建屋時間，而且需要承建商這些來自建築界的團隊力量，才能夠達到「提速、提量、提效」。

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記者：吳卓峰