【快速測試】3區污水呈陽性當局派30萬快測包　涉九龍城海逸豪園、南區利東邨等

▲ 3區污水呈陽性當局派30萬快測包。（資料圖片）

政府今日（11日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

獲發快速抗原測試包的屋苑：

九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、欣圖軒、御龍居、賀龍居、金百利大廈及海逸豪園 （海逸灣、悅濤灣、翠堤灣、綠庭軒及玉庭軒）

南區 — 漁暉苑、港暉中心、安輝大廈、兆群大廈、海洋大廈、協勝大廈、美倫閣、香港仔舊大街72號及利東邨

大埔區 — 怡雅苑、明雅苑、新興花園、富雅花園、新達廣場、景雅苑及廣福邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】幼園已識加減乘除法 王錦輝小一生跳級小四爸爸分享資優教育法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津