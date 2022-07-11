  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】3區污水呈陽性當局派30萬快測包　涉九龍城海逸豪園、南區利東邨等

社會 17:59 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

3區污水呈陽性當局派30萬快測包。（資料圖片）

政府今日（11日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

獲發快速抗原測試包的屋苑：

  • 九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、欣圖軒、御龍居、賀龍居、金百利大廈及海逸豪園 （海逸灣、悅濤灣、翠堤灣、綠庭軒及玉庭軒）
  • 南區 — 漁暉苑、港暉中心、安輝大廈、兆群大廈、海洋大廈、協勝大廈、美倫閣、香港仔舊大街72號及利東邨
  • 大埔區 — 怡雅苑、明雅苑、新興花園、富雅花園、新達廣場、景雅苑及廣福邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】幼園已識加減乘除法　王錦輝小一生跳級小四爸爸分享資優教育法

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【安心出行實名制】7.15起在家隔離者須戴電子手環　確診者安心出行將轉為「紅碼」
今日 16:46
【安心出行實名制】7.15起在家隔離者須戴電子手環　確診者安心出行將轉為「紅碼」
【變種病毒】新增36宗BA.2.12.1懷疑個案逾半無源頭　另有19宗源頭不明BA.4或BA.5個案
今日 16:56
【變種病毒】新增36宗BA.2.12.1懷疑個案逾半無源頭　另有19宗源頭不明BA.4或BA.5個案
【學校爆疫】今錄627宗學校陽性個案　8間學校個別班級停課一周
今日 16:54
【學校爆疫】今錄627宗學校陽性個案　8間學校個別班級停課一周
【院舍爆疫】安老服務協會促設獨立安老服務專業職系　確保院舍行業人手充足
今日 16:19
【院舍爆疫】安老服務協會促設獨立安老服務專業職系　確保院舍行業人手充足

你可能感興趣

【安心出行實名制】7.15起在家隔離者須戴電子手環　確診者安心出行將轉為「紅碼」
今日 16:46
【安心出行實名制】7.15起在家隔離者須戴電子手環　確診者安心出行將轉為「紅碼」
【變種病毒】新增36宗BA.2.12.1懷疑個案逾半無源頭　另有19宗源頭不明BA.4或BA.5個案
今日 16:56
【變種病毒】新增36宗BA.2.12.1懷疑個案逾半無源頭　另有19宗源頭不明BA.4或BA.5個案
【學校爆疫】今錄627宗學校陽性個案　8間學校個別班級停課一周
今日 16:54
【學校爆疫】今錄627宗學校陽性個案　8間學校個別班級停課一周
疫情 快速測試 快速測試套裝 衞生防護中心 衞生署 香港 九龍城 大埔 香港仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？
18:05 2022/07/10
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？