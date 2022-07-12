理大「專才招生計劃」 以德藝才能取錄優秀人才

社會發展需要不同類型的人才，一貫着重全人教育的香港理工大學（理大）將於2022/23學年成立「德藝書院」，配合新增設的「德藝獎學金」，力求吸納更多具有特殊才能的學生，並通過創造適合其盡展所長的環境，助他們在專長及學術兩方面雙軌發展，畢業後能成為具多元才能的「明日領袖」，為社會作出更大的貢獻。



未來人才除了需要具備專業知識和技能外，也需要具備良好的德行，這亦緊扣中華文化優良傳統。理大德藝書院院長沈岐平教授指出，兩者皆是未來社會棟樑的必備條件，也是理大全人培養的重要一環。「有見及此，在校長的推動下，理大將於新學年起，透過『德藝計劃』（Special Talents Admission and Recognition Scheme，專才招生計劃），同步推出『德藝獎學金』及『德藝書院』，重點招收一眾在體育、藝術、STEM、社會服務和領導才能等不同範疇表現超卓的學生，為他們提供升讀理大的機會。」

▲ 身兼理大協理副校長（環球合作）、環球事務總監及建設管理講座教授 的德藝書院院長沈岐平教授指出，理大將於新學年同步推出「德藝書 院」與「德藝獎學金」，吸納更多各具特殊才能的學生。

增設「專才招生計畫」 以專屬書院宿舍及獎學金吸納德藝人才



「德藝書院的名字來自《國語‧周語》中的『德藝雙馨』，意謂一個人的品德和技藝皆具有良好的聲譽，反映我們期望學生無論是在德行抑或專長，都能夠在大學創造的理想條件下，得到更全面的發展， 配合理大一向致力為社會孕育未來人才的大方向。」



沈岐平教授進一步闡釋， 同樣各具專長的駐院導師， 將不時為學生舉辦多元化的活動及提供個別學業指導， 務求為學生提供一個「離開家的家」（home away from home），藉此激勵他們不斷求進，同時更快適應大學生活。

▲ 新設立的「德藝獎學金」涵蓋在體育、藝術、領導才能及社會服務等各方面表現超卓的學生，助他們晉身理大並茁壯成長，達致全面發展。

沈岐平教授補充，「德藝獎學金」覆蓋的範疇相當全面，向符合資格的同學頒發高達十萬港元的獎學金以作鼓勵，以吸納具備不同專長的學生。「理大為具備不同特殊才能的學生專設遴選委員會，以客觀標準作出甄選。獲得德藝獎學金的學生可優先入住德藝書院，從而在充滿創造力及積極正向的大學環境下茁壯成長、全面發展，將來能成為國家和社會的棟樑。」



有意報讀這類課程的學生，必須在申請時提交其學術以外的成就，改選時亦可將理大課程列為較優先的選項，屆時校方將透過遴選委員會作出評審，並在本月開始公布結果。

資助開展科研項目 全面培訓科研人才



此外，為貫徹全人發展的方針，理大於2021年已推出「本科生科研計劃」（URIS）及「科創書院」，讓學生以個人及小組形式申請資助以開展科研項目。每個獲批項目可得到五萬港元的資助，當中廣及應用數學、電機工程等不同範疇的交叉學科研究。參與學生更可自動成為「本科生科創學院」成員，獲優先分配宿位入住「科創書院」、參與不同的主題研討會，以及駐院研究員的分享會等。



「科創書院」宿生蘇仲恆（Vincent）分享，在書院院長指導下，他與另外5位來自不同學系的學生，成功研發「理大PolyCare多功能醫療輔助機器人系統」， 更有機會參與2021至2022年度「全球重大挑戰大學推介賽」，把理論實踐出來， 並與來自不同國家及地區的科研人才互相切磋， 從中獲益良多。

▲ Vincent（左一）喜獲優先分配宿位入住「科創書院」，並在書院院長指導下，更聯同多位同學參與「全球重大挑戰大學推介賽」，學習成果豐碩。

課程新增兩大元素 歡迎參與「創科開放日」



留意到香港和大灣區的科創發展勢不可擋， 對相關人才需求愈趨殷切， 理大本科課程亦將於下學年起增設「人工智能和數據分析」（AIDA）及「創新及創業」（I E）兩大新元素，成為大學核心課程（General University Requirements）的一部分，有興趣的同學亦可選擇AIDA或IE作為副主修或副修，使每位學生亦可掌握與創新創業和新興科技相關的知識，為迎接工業4.0時代作好準備，在數碼新世代下早着先機。



理大將於7月16日在校園舉行「理大創科開放日」，展示大學在科研及教研、創新、知識轉移和創業方面的成就和最新動向。當日更安排了一系列重點活動，包括2020年諾貝爾生理學或醫學獎得獎者Sir Michael Houghton發表演講、理大十項具影響力的創新展覽、「聯招入學」學生面談諮詢、學術課程資訊研討會和校園生活分享會，更會開放校園設施和實驗室供公眾參觀。此外亦有多家初創企業和獨角獸企業分享其成功之路，以至理大研究人員如何通過尖端的交叉學科研究，為社會帶來正面影響的例子。

活動詳情及報名方法： https://polyu.hk/jYGwY



（特約）