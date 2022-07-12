【DSE2022】會考過來人的自白：我會考1分但我過得好好

▲ Tim Sir會考只有1分，但靠自己努力成為催眠治療師。

我至今依舊記得拿到會考成績表時那心一沉的感覺，當時班主任以一副輕佻的嘴臉對我說：「唔會唔開心㗎啦，都預咗。」難道會考成績不好的人，連傷心也沒資格嗎？

我中二便試過重讀，學習於我而言很困難。我總是難以集中精神，長期安靜地就坐對我來說也是件苦差，如果以今天的目光回看，大抵我是屬於專注力不足或過度活躍的學生。但當時沒有人懂，所有人都只覺得我懶惰，無心向學。

拿着一分的成績表，身邊有很多聲音給予不同意見，最終我按着大家期望，修讀了自己不太喜歡的酒店文憑，很多人勸說我這有助前途，至少畢業後確保能找到工作。半年過後，我真的捱不下去，想要退學，身邊的人又說：「你噉樣太冇毅力，至少都要讀到畢業啦。」我不明白這和毅力有何關係，把時間用在不適合的東西之上，不是種浪費嗎？

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這一次，我沒有再順着別人而活，而是毅然退學，開始了工作。我做過銷售，賣過保險，也在NGO工作過，最終找到了真正屬於自己喜歡又擅長的東西 — — 催眠治療。我努力進修，最終現在擁有屬於自己的催眠治療中心。

我想對家長說，望子成龍是很正常的一回事。畢竟誰不想子女走在康莊大道之上，一帆風順呢？愛一個人就希望他/她好。但你的期望對於子女而言是合理的嗎？你想要的和他想要的真的相同嗎？所謂「好」，有時標準又是甚麼？我永遠記得當年會考放榜，父親沒有責備，只對我說：「人生最緊要學識專注做好一樣嘢就足夠。」正是父親的鼓勵，讓我在無數打擊和白眼之下，依然能夠堅定走下去。

我想對同學說，我不會講成績不重要這些漂亮說話，但我想讓你們知道，成績也沒有你想的影響力那麼大。它從來不能判定你的生死，只有你自己可以。考得好的人，在現今社會可能走的路會較順暢，能進入安全網。但所謂危機，有時也是種轉機。

因為無法安然地走，反倒更能激發你的潛能，當你找到喜歡的東西而願意花心思鑽研，或許你會比許多人都活得更閃亮。這是我和那些低分朋友的親身經歷，並不是虛構故事。願你相信自己，不要被一紙決定你的價值。

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