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【西九故宮】香港故宮8月門票周二開售　將展示洛神賦圖、蘭亭序帖摹本等國寶級書畫

社會 09:32 2022/07/12

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香港故宮8月首星期門票明日開售。（資料圖片）

香港故宮文化博物館本月起正式向公眾開放，市民反應踴躍，本月所有星期三免費參觀時段經已預約額滿。而周二（12日）將會開售8月門票，屆時會展示書畫新展品。預約即看：【下一頁

市民由7月12日上午10時起可於網上購買8月1日至8月31日逾137,000張門票（包括預約8月份5個星期三的免費標準門票）。9月份的各類型門票則將於8月上旬開放預約或訂購，詳情容後公布。門票發售及預約按照原有方式，大部分門票（包括所有星期三的免費門票）會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式連接至西九文化區中央購票平台預約或購買門票。其餘門票則可經香港故宮的三個票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購買。

另外，展廳8特別展覽—— 國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫，將於8月3日（星期三）起推出第二期國寶級中國書畫經典名作。第二期展品包括從故宮博物院借展的15件中國早期書畫史上的經典名作，均為國家一級文物，也是故宮寶藏中等級最高的文物。當中有中國繪畫宗師顧愷之（346–407）的千古名作——洛神賦圖（北宋摹本）及（傳）虞世南（558–638）行書摹蘭亭序帖等國寶級書畫，部分展品有逾千年的歷史，所有展品只在香港故宮展出一個月，之後須送回故宮休眠數年。因須輪換展廳8的展品，博物館將不發售8月1日（星期一）的特別展覽門票。

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記者：黃穎津

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