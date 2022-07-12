【腦退化】20歲仔幫腦退化媽媽沖涼　女友不支持反揶揄：像亂倫

▲ 台灣一名20歲孝子幫腦退化媽媽沖涼，竟被女友無情揶揄：「好噁心 ！有亂倫的感覺！」

小時候，媽媽為子女沖涼、煮飯，甚至為搵食要外出工作，媽媽猶如女超人般具備十八般武藝，勞碌一生！不過當媽媽老了，不幸患上腦退化，作為子女理應照顧媽媽，確實天經地義，台灣一名20歲男子，替精神失常兼有腦退化的年老媽媽換尿片及沖涼，慘遭無情女友揶揄：「好噁心 ！有亂倫的感覺！」

最新影片推介：

這名台灣孝子在Dcard發文出帖吐苦水，

我媽離婚，離婚後精神失常，伴有老年癡呆，我從高中就開始照顧他，幫他換尿布，擦澡之類的嗎……

孝子照顧媽媽的行為被女朋友發現，怎料對方不但未有支持男友孝順的行為，更沒有同理心反罵：

好噁心！為什麼不請一個看護或者去養老院請專業護理人員照顧？你已經20歲了，男女生有別，何況是母子這樣，有亂倫的感覺！

對於女朋友的說法，竟左右了孝子的想法，更懷疑自己是否做錯，

我整個傻眼，不知道怎麼辦，我開始懷疑我是不是做錯了，一開始想說媽媽應該很需要人陪伴， 但這樣是不是對女友不公平？

帖文一出，九成網民都勸樓主同女友分手，並指女友不尊重他，而且說到亂倫的感覺，用詞不當兼有點偏激。

網民有話說 點擊下圖

































【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳