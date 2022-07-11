【通關建議】紡織及製衣界致信李家超促優化通關限制　倡設「商務通道」

▲ 紡織及製衣界今致信李家超建議優化通關限制。（資料圖片）

通關尚未有新進展，紡織及製衣界今致信特首李家超，指出工商界困境，同時呼籲優化通關限制，建議盡快擬訂與國內、外通關的路線圖之餘，應設立「商務通道」，及放寬抵港隔離期至「4+3」，即居家隔離4日，其後3日點對點往返住所和工作地點。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒、香港紡織業聯會會長陳亨利及香港紡織商會會長朱立夫今日一齊致信李家超，認為香港有條件、有需要進一步放寬入境檢疫措施，以鞏固香港競爭力。

信中提及工商界困境，其中，國際會議展覽由疫情前每年舉辦160個，到現在大幅減至50個，導致依賴國際展覽吸引國際買家下訂單的紡織和時裝中小企訂單量大跌。與此同時，國際展覽亦因為香港嚴謹的入境檢疫規定，轉移到限制較少的地方，如新加坡、韓國和泰國等。業界擔心即使香港疫後重新開關，競爭力或大不如前。

紡織及製衣界認為，香港已建立抗疫屏障，為保持香港國際商貿中心、國際展覽中心的地位，應盡快訂立清晰的與國內、外通關路線圖，讓工商界、展覽業及跨國企業可盡早規劃明年工作安排，增強他們留港信心。

信中建議設立「商務通道」，要求商務人士入境時申報7天行程，容許點對點閉環管理往返酒店和工作場所，期間禁止使用公共交通工具，以豁免抵港隔離期，助力「與世界搶人才」。另外，亦建議放寬抵港隔離期，由現時的7日改為「4+3」，即在居所條件許可下，入境港人可居家隔離4日，其後3日點對點往返住所和工作地點；入境旅客則可入住檢疫酒店，同樣採取「4+3」安排。但宜配合電子手環做好抽查及追蹤工作。

與內地通關方面，紡織及製衣界支持當局研究「中途方案」，有限度減少不便，並建議重新起動兩地健康碼互認互通工作，及落實「安心出行」實名制，增加內地部門對重啟通關的信心，為通關締造有利的環境。

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責任編輯：林曉君