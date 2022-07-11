  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 18:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關建議】紡織及製衣界致信李家超促優化通關限制　倡設「商務通道」

政治 18:13 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

紡織及製衣界今致信李家超建議優化通關限制。（資料圖片）

通關尚未有新進展，紡織及製衣界今致信特首李家超，指出工商界困境，同時呼籲優化通關限制，建議盡快擬訂與國內、外通關的路線圖之餘，應設立「商務通道」，及放寬抵港隔離期至「4+3」，即居家隔離4日，其後3日點對點往返住所和工作地點。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒、香港紡織業聯會會長陳亨利及香港紡織商會會長朱立夫今日一齊致信李家超，認為香港有條件、有需要進一步放寬入境檢疫措施，以鞏固香港競爭力。

信中提及工商界困境，其中，國際會議展覽由疫情前每年舉辦160個，到現在大幅減至50個，導致依賴國際展覽吸引國際買家下訂單的紡織和時裝中小企訂單量大跌。與此同時，國際展覽亦因為香港嚴謹的入境檢疫規定，轉移到限制較少的地方，如新加坡、韓國和泰國等。業界擔心即使香港疫後重新開關，競爭力或大不如前。

紡織及製衣界認為，香港已建立抗疫屏障，為保持香港國際商貿中心、國際展覽中心的地位，應盡快訂立清晰的與國內、外通關路線圖，讓工商界、展覽業及跨國企業可盡早規劃明年工作安排，增強他們留港信心。

信中建議設立「商務通道」，要求商務人士入境時申報7天行程，容許點對點閉環管理往返酒店和工作場所，期間禁止使用公共交通工具，以豁免抵港隔離期，助力「與世界搶人才」。另外，亦建議放寬抵港隔離期，由現時的7日改為「4+3」，即在居所條件許可下，入境港人可居家隔離4日，其後3日點對點往返住所和工作地點；入境旅客則可入住檢疫酒店，同樣採取「4+3」安排。但宜配合電子手環做好抽查及追蹤工作。

與內地通關方面，紡織及製衣界支持當局研究「中途方案」，有限度減少不便，並建議重新起動兩地健康碼互認互通工作，及落實「安心出行」實名制，增加內地部門對重啟通關的信心，為通關締造有利的環境。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【恢復通關】4名議員倡放寬酒店檢疫期　容易低中風險地區入境者居家檢疫
16:33 2022/07/06
【恢復通關】4名議員倡放寬酒店檢疫期　容易低中風險地區入境者居家檢疫
【盼通關】產能跟不上需求　招彥燾第5波感懊悔：希望早日通關推進癌症測試研究
07:01 2022/07/07
【盼通關】產能跟不上需求　招彥燾第5波感懊悔：希望早日通關推進癌症測試研究
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
16:39 2022/07/07
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
【防疫措施】盧寵茂：「發夢都諗起通關」　短時間內無可能無檢疫通關
17:12 2022/07/08
【防疫措施】盧寵茂：「發夢都諗起通關」　短時間內無可能無檢疫通關
【兩地通關】盧寵茂指現要求免檢疫返內地是不合理　冀增通關人數及提升方便程度
11:38 2022/07/10
【兩地通關】盧寵茂指現要求免檢疫返內地是不合理　冀增通關人數及提升方便程度
【日本通關】東瀛遊推東京音樂節8天團8月19日出發　每位團費2萬元包7天隔離酒店
今日 16:24
【日本通關】東瀛遊推東京音樂節8天團8月19日出發　每位團費2萬元包7天隔離酒店

你可能感興趣

【恢復通關】4名議員倡放寬酒店檢疫期　容易低中風險地區入境者居家檢疫
16:33 2022/07/06
【恢復通關】4名議員倡放寬酒店檢疫期　容易低中風險地區入境者居家檢疫
【盼通關】產能跟不上需求　招彥燾第5波感懊悔：希望早日通關推進癌症測試研究
07:01 2022/07/07
【盼通關】產能跟不上需求　招彥燾第5波感懊悔：希望早日通關推進癌症測試研究
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
16:39 2022/07/07
【兩地通關】明天起延長深圳灣口岸清關服務時間　每日上午9時至晚上8時
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 出入境管制 陳祖恒 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？
18:05 2022/07/10
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？