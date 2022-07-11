【親子好去處】「618上海街」辦基層學生藝術作品展　小朋友走入時光隧道了解舊香港

▲ 《童夢便合皮:「夢同行」學生塗 ‧ 圖 ‧ 途 作品展》 現正舉行。（相片由有關機構提供）

藝術教育可以啟發小朋友創意，透過自己創作及欣賞別人的作品，都能有所得著。由即日起至7月18日，旺角「618上海街」地下舉行《童夢便合皮:「夢同行」學生塗 ‧ 圖 ‧ 途 作品展》，記錄了一班來自本地基層小學生參與了2年藝術教育計劃的開心之旅，作品多元、溫暖及富有人情味。

「童夢便合皮」記錄了參與2020-2022年「Dreamlander 夢同行」藝術教育計劃學生的創作成果。「Dreamlander 夢同行」藝術教育計劃由「何鴻毅家族香港基金」贊助，遊樂道教育旗下「遊樂道·夢想天地」策劃推行的項目，目的為弱勢兒童帶來接觸藝術的機會，亦為香港培育新一代的創造原動力。

▲ 《童夢便合皮》的便合皮乃「Be Happy」的粵語音譯。（相片由有關機構提供）

過去2年的藝術旅程，因為疫情令學習方式有所轉變，而「夢同行」在疫情下仍積極舉辦了達40項恆常課程以外的活動，不論是網上的工作坊及大師班或是實體的深度藝術營，學生都積極參與，把握每次跟導師交流的機會，享受藝術創作。

是次展覽名為《童夢便合皮:「夢同行」學生塗 ‧ 圖 ‧ 途 作品展》—「便合皮」，乃「Be Happy」的粵語音譯；而「塗‧圖‧途」則分別代表學生們課堂上隨心自由的「塗」、揮灑畫出內心聲音的「圖」、與師父同學們於藝術路上同行的旅「途」。以一句港色英文、同音多義，道出夢同行計劃活動多元的特色、以及富人情味的關係等。

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至於盒仔檔的概念，源於恆常課程中的一個系列，主題圍繞舊香港情懷，導師讓年幼學生認識到香港60年代的地道文化如大牌檔、花炮及香港招牌等，然後藉著這次展覽機會，在新舊交替的上海街地標，帶學生們走進時光隧道，以充滿特色的「盒仔檔」形式呈現他們的作品。

參與這個計劃的導師除了教授每位學生藝術知識及技巧，也給予學生隨心創作的空間。如其中一位導師鄭志明（鄭sir）的一節課堂主題為「搞乜鬼」，學生要創作出心目中的鬼怪，有學生質疑自己畫得很奇怪，鄭sir便鼓勵學生說「啲鬼係奇怪，你慢慢設計多幾隻先」。課堂上，學生都很踴躍分享自己的想法及介紹作品。

最新影片推介︰

展覽期間的7月17日下午將舉行學生結業禮，並邀請計劃的藝術導師、學生及家長一同出席，見證學生的學習成果。導師亦會在結業禮回顧2年間與學生相處方式、點滴及其他小故事。當日也邀請到著名本土插畫師慧惠於結業禮舉行一場社區寫生大師班，向學生分享她於上海街618的壁畫創作、示範如何觀察社區每個角落，並利用素描記下與社區連繫的一刻。

各盒仔檔展品內容︰

《藝遊記》- 「社區藝術之家-藝術營」個人及集體創作作品、《大師檔》 - 「社區藝術之家-大師班」作品，以及《師徒行》 - 「多個學生多枝筆計劃」各畫室學生作品。

活動詳情︰

日期：2022年7月8日-18日

時間︰12nn-7pm

地點：旺角上海街 618 號地下

夢同行學生結業禮：2022年7月17（日）2-4pm

慧惠社區寫生大師班：2022年7月17（日）4-6pm

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責任編輯︰林綺玲