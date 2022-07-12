【李嘉誠基金會】寶血醫院獲李嘉誠基金會資助6000萬　第三期全膝關節置換手術資助計劃7月18日接受申請

▲ 寶血醫院獲李嘉誠基金會資助6000萬，第三期「全膝關節置換手術資助計劃」將於7月18日接受申請。

寶血醫院（明愛）宣布，近期獲得李嘉誠基金會第三度捐資2,000萬元予該院的「全膝關節置換手術資助計劃」，第三期將於7月18日開始接受申請，預期為約270名合資格患者進行手術。

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合資格申請人須為家庭每月總收入少於八萬元、並已在公立醫院輪候相關手術超過三年的病人。病人直接向寶血醫院遞交申請表格後，由該院骨科醫生評估是否適合做手術，申請人按個別經濟狀況，可獲七成半至全額資助。

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寶血醫院（明愛）於2019年率先成為全港首間私家醫院為公立醫院輪候中的病人提供「全膝關節置換手術資助計劃」。李嘉誠基金會於2021年兩次捐資，連同本次資共捐6,000萬元，累計將有超過780名患者受惠，尤其是在職人士及家庭經濟支柱者。

根據醫院管理局截至2022年3月底資料，在政府公立醫院骨科輪候全關節置換手術的個案共有近33,000宗，輪候數字居高不下，輪候時間逐年增加，可達9年或以上。此外，在新冠肺炎疫情下，不少手術更被取消或延期，變相加長輪候時間。

李嘉誠基金會對寶血醫院（明愛）「全膝關節置換手術資助計劃」的支持，源於基金會主席李嘉誠年少做童工時，每天要搬運和自己體重一樣的重物，經已傷膝；其後數十年來每天打高爾夫球帶來的勞損，痛楚難當，故於2007年赴美進行全膝關節置換手術。他切身體會到膝患者的痛苦，深明手術對生命帶來多大的轉變。李嘉誠期望透過對資助計劃的支持，讓患者「吾膝如鈦」，不輕易向疾病下跪。

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年逾70的郭先生退休前從事機械維修工作，因膝關節問題被逼放棄熱愛的運動。在李嘉誠基金會及寶血醫院醫療慈善基金的資助下，完成了雙膝手術，康復後3個月已經可以踏單車和行山。

郭先生表示，做完手術後，感覺就像午睡後一覺醒來。他感到十分開心和興奮，能重獲自理能力，更重拾自信心，並表示十分感謝李嘉誠基金會的巨大幫助，也希望資助計劃能夠繼續有第三期、第四期，令更多基層人士受惠：

我會十分珍惜這對(人工)膝關節。到了我們這個年紀，「寧願要健康唔要錢」。

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責任編輯：陳昊淋