【傳統女校】九真150週年校慶邀張敬軒獻唱　語言能力佳是九真教育強項

▲ 軒仔驚喜現身九龍真光中學150週年校慶。

歌手張敬軒受邀出席「九龍真光中學150週年校慶」，他現場獻唱兩首歌《遇見神》及《櫻花樹下》，軒仔甫出場全校師生即起哄，而演唱完畢後，軒仔更獲學生司儀送上花束，軒仔毫無架子，與女學生在台上合照，及後更全場師生大合照。

今年轉英文授課

九龍真光中學雖然貴為傳統女校，有150週年歷史，但學校思想與時並進，邀請張敬軒在校慶上獻唱可見一斑。該校多年來深受女生追捧，過去更培養不少娛圈校友，包括鍾欣潼、霍汶希、方皓玟、黃碧雲等。

▲ 軒仔獻唱了兩首歌。

九龍真光中學的第五任校長李伊瑩早前接受TOPick記者訪問，坦言語言能力佳是九真的強項，中文水平出名好的九真，學校開設四班中一，全部都能以英文授課。校長表示，相較開學之時便以英語作為主要授課語言的學校，九龍真光中學的進步和突破更為難得。創校72年，多年來一直以中文授課，10年來不斷提升學生的英文水平，致力訓練學生達致中英兼擅。

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另外，學校在初中階段引入英國文學課，提升同學的英文能力之餘，更讓學生見識英文在不同文體的表現方式，「我們在初中的英文課有Literary Module，教學生各種詩歌、短篇、小說等文學文體。這些和一般課程的英文教學內容不同，因為我們希望學生明白，學語言，尤其英文，不只是在學一種工具，不單是關於詞性、結構，而可以是通過語言去感受文化、歷史，甚至是另一個世界。」

除了學術外，九真也非常注重培養學生的興趣，尤其在音樂方面，校內設有古箏隊，也將作曲、填詞普及化，人人有份，「課程中會加入音樂理論，深入淺出地讓學生掌握基本的創作技巧，讓她們一嘗創作的滋味，與此同時，我們更會將優秀作品錄製成唱片。」

▲ 學校擁有全港中學少有的古箏隊，不吝培育學生的音樂涵養。（受訪者提供圖片）

中一音樂劇計劃

而學校更會每年辦中一音樂劇，校長表示有個叫Page to Stage的計劃，即是先看書，然後登台表演，「當年的全體中一新生都必須看一本指定英文書，如已經改編並排演過的《秘密花園》、《乞丐王子》、《仲夏夜之夢》等。「老師會先在英文科教同學讀那本書，一起分析、研究書中的內容、人物性格、故事背景，然後再從班上進行角色遴選、工作分配，人人有份。」李校長補充：

我們刻意安排中一生去完成這個音樂劇，一來因為平日學校的大型活動、表演，中一生很難在高年級手中爭取到機會，二來希望新生們通過這個全級性的活動，互相認識，同時增加對學校歸屬感。表演需要觀眾，這套年度音樂劇的觀眾不只校內師生，更會邀請中一生的父母。

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責任編輯：王明芳