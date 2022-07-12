  • 34°C
香港時間 : 2022712日 (週二) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒心得】男生犯錯後缺安全感怕不被愛　老師暖心說話令他放下心頭大石

中小學 12:54 2022/07/12

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

「你咁曳，我唔要你喇！」是對孩子多大的傷害。

校園中常出現窩心事。記得有一年，香橙遇到一名小一男生，香橙是他的英文老師，他很愛香橙，香橙也很愛他。

當年他只有7歲，人在成長過程中總會經歷跌碰，就在那段時間那小孩頻頻犯校規。犯的不是大惡，看來只是成長過程中有點疑惑，走著試著就碰釘。

記得當年我跟這位小可愛關係很好，我們會在課後談天，又會一起玩遊戲，也用橡皮圈研究魔術。

最新影片推介：

那小伙子頻頻犯錯的那兩個星期，他明顯更愛黏在我身旁，常說一些無關痛癢的話題。

「Mr Orange，你看，這是我的鉛筆。」

「Mr Orange，我剛才上了廁所。」

「Mr Orange，你還會跟我談天嗎？」

漸漸香橙就意識到，小寶貝是在試驗我，看我是否仍舊在乎他。原來犯了錯的孩子，心裏會感到不安全，也會懷疑身邊的人不再愛他。可想而知平日我們偶爾聽到的話：「你咁曳，我唔要你喇！」是對孩子多大的傷害。

又一天小息完了，香橙準備入課室上課，小寶貝又走出來想跟我說話，於是香橙把握機會蹲下身子告訴小寶貝：「我愛你因為我愛你，不因為你做過什麼。你做錯事我會失望，但這不會令我忘記你曾經做過的好事。」那小孩笑了笑，口說了聲「知道」，就如放下心頭大石，返回座位上課。

「你這麼頑皮，我不愛你了！」這句話令香橙摸不著頭腦，究竟我們對孩子的愛是建基在孩子的行為，還是出於責任？香橙認為兩者皆非。愛就是愛，不為什麼，不問為何。

今天，這名孩子已長高了很多；不變的是，我們碰面依舊有講有笑。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 香橙老師

相關文章

【校長專欄】小六學生寫信向校長剖白内心　壓力非來自學習而是家長的期望
19:03 2022/07/06
【校長專欄】小六學生寫信向校長剖白内心　壓力非來自學習而是家長的期望
【校長專欄】電視台推比拼通靈法力節目 校長：勿以「通靈」為兒戲影響青少年
11:50 2022/07/05
【校長專欄】電視台推比拼通靈法力節目 校長：勿以「通靈」為兒戲影響青少年
【校長專欄】憶已故漫畫家阿虫樂觀面對苦難　救恩校長：不要讓環境改變我們
15:03 2022/07/08
【校長專欄】憶已故漫畫家阿虫樂觀面對苦難　救恩校長：不要讓環境改變我們

你可能感興趣

【校長專欄】小六學生寫信向校長剖白内心　壓力非來自學習而是家長的期望
19:03 2022/07/06
【校長專欄】小六學生寫信向校長剖白内心　壓力非來自學習而是家長的期望
【校長專欄】電視台推比拼通靈法力節目 校長：勿以「通靈」為兒戲影響青少年
11:50 2022/07/05
【校長專欄】電視台推比拼通靈法力節目 校長：勿以「通靈」為兒戲影響青少年
【校長專欄】憶已故漫畫家阿虫樂觀面對苦難　救恩校長：不要讓環境改變我們
15:03 2022/07/08
【校長專欄】憶已故漫畫家阿虫樂觀面對苦難　救恩校長：不要讓環境改變我們
兒童健康 爸媽心聲 家庭教育 養生 中小學教育 老師

最高瀏覽

【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
11:58 2022/07/11
【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福
【IB放榜】兒子IB考42分獲理大神科物理治療取錄　港媽苦惱︰去兩大醫學院叩門？
10:39 2022/07/11
【IB放榜】兒子IB考42分獲理大神科物理治療取錄　港媽苦惱︰去兩大醫學院叩門？
【移民潮】流失率擴大1年走逾2.5萬名中小學生　名校區外兩區亦屬「重災區」
21:32 2022/07/10
【移民潮】流失率擴大1年走逾2.5萬名中小學生　名校區外兩區亦屬「重災區」