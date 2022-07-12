【育兒心得】男生犯錯後缺安全感怕不被愛　老師暖心說話令他放下心頭大石

▲ 「你咁曳，我唔要你喇！」是對孩子多大的傷害。

校園中常出現窩心事。記得有一年，香橙遇到一名小一男生，香橙是他的英文老師，他很愛香橙，香橙也很愛他。

當年他只有7歲，人在成長過程中總會經歷跌碰，就在那段時間那小孩頻頻犯校規。犯的不是大惡，看來只是成長過程中有點疑惑，走著試著就碰釘。

記得當年我跟這位小可愛關係很好，我們會在課後談天，又會一起玩遊戲，也用橡皮圈研究魔術。

最新影片推介：

那小伙子頻頻犯錯的那兩個星期，他明顯更愛黏在我身旁，常說一些無關痛癢的話題。

「Mr Orange，你看，這是我的鉛筆。」



「Mr Orange，我剛才上了廁所。」



「Mr Orange，你還會跟我談天嗎？」

漸漸香橙就意識到，小寶貝是在試驗我，看我是否仍舊在乎他。原來犯了錯的孩子，心裏會感到不安全，也會懷疑身邊的人不再愛他。可想而知平日我們偶爾聽到的話：「你咁曳，我唔要你喇！」是對孩子多大的傷害。

又一天小息完了，香橙準備入課室上課，小寶貝又走出來想跟我說話，於是香橙把握機會蹲下身子告訴小寶貝：「我愛你因為我愛你，不因為你做過什麼。你做錯事我會失望，但這不會令我忘記你曾經做過的好事。」那小孩笑了笑，口說了聲「知道」，就如放下心頭大石，返回座位上課。

「你這麼頑皮，我不愛你了！」這句話令香橙摸不著頭腦，究竟我們對孩子的愛是建基在孩子的行為，還是出於責任？香橙認為兩者皆非。愛就是愛，不為什麼，不問為何。

今天，這名孩子已長高了很多；不變的是，我們碰面依舊有講有笑。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD