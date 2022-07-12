【英國升學】英國求學必知10件事 升學專家：不建議自備保溫壺帶飯帶餸

▲ 英國升學必知10件事。

到外國留學最難適應的是當地生活文化，別小看衣、食、玩、學這四個範疇，如初到埗的學生心理上及實際準備不足，都容易出現尷尬場面，請即記低以下10件事情的小細節。

學校午餐

英國學校大多都是全日制，所以設有飯堂提供膳食，亦可帶飯盒，但留意當地只會帶「Packed Lunch」，即是三文治、薯片、水果。不建議自備保溫壺帶飯帶餸，便容易凸顯大家之間的文化差異，顯得格格不入。

課後零食

英國學生都以「英國名物」Fish n Chips當零食，若想小休時間帶零食回校與同學分享，可以選擇薯片、Haribo軟糖或曲奇等，肯定大家都喜歡的。

玩遊戲

遊戲有助建立良好的人際關係，讓留學生不費勁地融入當地文化。桌上遊戲最適合大伙兒互相溝通了解，最經典的「大富翁」是聚會專屬遊戲，最近流行的趣怪填充句子遊戲「反人類牌」(Cards Against Humanity)，都非常建議大家了解它的基本玩法，

課外活動

為鼓勵學生在課餘時間發展課外活動成為專長，學校都會提供林林總總的課後活動，例如運動、樂器、甚至野外定向，程式編寫和義工服務等。有私立學校更會為學生提供音樂課程，雖然要額外收費，大概30英鎊，但絕對比自己在當地找音樂導師便宜。

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過節

每逢節日，學校宿舍關門，留學生須到寄宿家庭過節。最重要的節日一定是聖誕節，有如華人的農曆初一，大家都會回家團聚食飯，而且所有商鋪及食肆都休息，公共交通工具亦會停駛，記得要緊隨有私家車的親友。

聖誕派對

留意英國的聖誕節派對，是進行足足一整日， 全日活動就是吃飯、聊天、玩遊戲，由早上11、12時開始享用前菜，下午2時進食正餐，5時就享用甜品，然後一整晚聚在一起聊天玩遊戲。

舉行派對時英國人習慣各自預備小食，與大家分享，留意英國人只接受cup cake 及 finger food，千萬別帶香港人最愛的雞翼及任何有骨的食物！

飲歌

聖誕期間任何聚會都會有唱聖詩的環節，建議大家至少學會三首聖誕歌傍身：「Silent Night」、「Rudolph the Red Nosed Reindeer」及「Twelve Days of Christmas」。記得歌詞是基本要求，他們更會分高、中、低音部，隨時會邀請你加入合唱，對待慶祝聖誕節非常認真。

校服

英國公立學校對校服的要求較寬鬆，只有一個大概的穿著要求，可在百貨公司的校服專區選購，一套校服平均為港幣 $3000 至 4000，校褸約為 $1200。

而私立學校就有嚴格要求，須到指定校服店購買校服，而且校服種類繁多，先有分為夏季及冬季校服，亦有專屬運動服，最貴的運動衫更可以達港幣 $9000 至 10,000。

二手校服

小朋友很快長高，校服幾乎要「一年一套」，所以英國很流行二手校服。每間公立學校的家長會都有經營二手校服平台，價錢比新校服平三成，但要留意，私立學校家長會沒有營運二手校服店，所以很難找到私立學校有轉售二手校服，通常靠同校的師兄師姐送贈。

補習

理論上，英國沒有補習這種文化，但坊間有一些稱為「Tutor Club」的地方，只提供空間讓學生放學去做功課，而不是像香港般有導師授課。若小朋友真的跟不上學校進度，可以選擇到上網找家庭教師，學費平均為25英鎊一個鐘，與香港的補習費差不多。

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責任編輯：王明芳