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【打擊罪案】竄改42個物業差餉繳款人資料侵吞業權　警拘4男涉物業詐騙

社會 20:16 2022/07/11

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竄改42個物業差餉繳款人資料侵吞業權，警拘4男涉物業詐騙。（黃傑偉攝）

警方商業罪案調查科今日（11日）在全港多個地點，以物業詐騙拘捕4名男子，被捕人年齡介乎35至47歲，部分人有黑社會背景。

商業罪案調查科警司孔慶勳指，警方於今年4月接獲市民報案，指其空置物業被人竄改差餉繳納人資料。商業罪案調查科經深入調查及分析後發現，有犯罪集團以虛假授權書及虛假臨時買賣合約，自編自導偽冒業主授權人及買家，將兩個合共約1,000萬物業賣于兩間由騙徒預先成立的管理公司，相信騙徒利用虛假物業交易，以騙取按揭貸款及稍後企圖侵吞業權。

警方調查發現，同一集團於今年1月已開始未經業主同意下對最少42個物業進行差餉繳款人資料竄改，並透過多種不法手段，包括換鎖、張貼大字報告示及爆竊，企圖滋擾業主或租客迫使遷出該批單位，從而取得單位差餉收據，以偽冒單位物業管理人，企圖日後侵吞單位業權。

警方今日採取行動，以企圖欺詐在全港多個地點拘捕4名年齡介乎35至47歲男子，部分人有黑社會背景。行動中，警方搜查多個住宅及公司，檢獲一批偽冒文件。被捕人仍在扣查，案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方提醒市民，如果有空置物業，應該不時留意物業狀況，如發現有差餉或公共開支單據被竄改，務必核實，如有需要應盡快尋求警方幫助。亦可於土地註冊處網頁訂購「把關易」，如「把關易」接收到物業最新資料，會以電郵通知業主，令業主清楚物業狀況。

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記者：黃傑偉

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