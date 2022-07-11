【大學研究】港大量化歷史研究項目獲7,480萬元資助　創經管學院成立新高

▲ 港大量化歷史研究項目獲7,480萬元資助。（港大提供）

港大經管學院今日（11日）宣布，由學院金融學講座教授及鄭裕彤基金教授（金融學）陳志武統籌的跨領域研究項目獲得大學教育資助委員會轄下的研究資助局6,732萬元撥款資助，再加上香港大學的支持，此單一研究項目共獲得7,480萬元，資助金額創學院自2001年成立以來的新高。

題為「量化歷史研究：追尋現代中國發展的根源」的研究項目，獲得研資局轄下第十輪「卓越學科領域計劃」的資助，旨在透過在香港大學成立「量化歷史研究中心」，作為協調和開展「量化中國歷史」研究的核心學術機構，致力加深對中國歷史發展的認識，挖掘歷史新知識，促進歷史教學，引導政策制定，改善商界運營模式。

陳志武指出，中國蘊藏豐富的歷史檔案和考古挖掘，其規模在世界乃獨一無二， 內容幾乎涵蓋中國社會的所有方面：從政治到商業、法律和監管、犯罪和動亂、家庭和宗族、文化和習俗、宗教和社會組織，以及科學。近年，這些檔案被數碼化，為量化歷史學家提供前所未有的機會去全面重新審視中國歷史的各方面。作為中國的一部分，香港具有語言、文化和人力資源的優勢去建立整體而全面的中國量化歷史，深信成立量化歷史研究中心，將推動香港成為全球量化歷史研究的領導者。

港大經管學院院長蔡洪濱表示，憑藉教資會的支持，深信具潛質的量化歷史研究工作勢必在大中華區取得良好成效，並推動香港成為量化歷史研究的先驅。

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記者：黃穎津