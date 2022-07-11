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【愛護動物】元朗七人車撞斃家貓後不顧而去　43歲男司機涉不小心駕駛等罪被捕

社會 22:20 2022/07/11

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元朗七人車撞斃家貓後不顧而去，43歲男司機涉不小心駕駛等罪被捕。（網上圖片）

近日網上流傳一段短片，片中有家貓被一輛黑色私家車撞斃，私家車未有停下更揚長而去，事件引起網民關注。（詳情即看：【下一頁】）警方今日就事件拘捕一名43歲男司機。

警方表示，在上周四（7日）下午約3時，一輛私家車沿元朗欖堤東路附近行駛時，撞到一隻貓後不顧而去，該貓隻其後證實死亡。警方高度重視案件，經調查後，在今日（11日）以「不小心駕駛」，「在意外發生後沒有停車」及「在意外發生後沒有報案」 罪拘捕一名43歲男司機。

警方強調，根據《2021年道路交通（修訂）條例》，「貓隻」和「狗隻」已被納入「動物」定義内。如司機駕駛車輛時發生意外而涉及貓隻或狗隻受傷(無論被撞到的是否屬於流浪貓狗)，司機須停車及盡快報警；如動物畜養人在場，則須向該動物畜養人提供資料。如果司機在意外發生後沒有停車，最高可被判處監禁12個月及罰款10,000元；而沒有按規定提供詳情或報告意外，則最高可被判處監禁6個月及罰款25,000元。

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記者：黃穎津

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