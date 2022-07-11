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【外防輸入】調查發現逾9成市民望香港通關復航　姚柏良促增加檢疫酒店數目

社會 22:35 2022/07/11

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調查發現逾9成市民望香港通關復航，姚柏良促增加檢疫酒店數目。（資料圖片）

疫情持績，通關仍遙遙無期。旅遊界立法會議員姚柏良進行調查，發現逾9成市民希望香港盡快通關復航，7成市民望可外出旅遊。調查亦發現，「3+4」方案得到近7成人支持。姚柏良表示政府，也應盡快增加檢疫酒店數目，紓緩市場對酒店房間的殷切需求。

姚柏良議員辦事處委託新青年論壇以音頻電話隨機抽樣，成功訪問了697名市民，發現91.2%市民希望香港盡快通關復航；77.4%市民希望可外出旅遊；66.5%市民認為海外輸入個案對香港疫情影響輕微。在通關的方向上，66.6%市民認同政府現時「通到邊個就邊個」的策略；82.5%市民贊成政府放寬現時7日的檢疫要求；70.1%市民認同3+4的檢疫方案，即3天酒店檢疫，4天居家檢疫。如果「3+4」方案實施，有61.7%市民表示會考慮外出旅遊。有近68.3%市民贊成，政府開放有獨立廁所的隔離設施作檢疫用途。

對新一屆政府迅速回應業界和市民訴求，暫緩航班熔斷機制，並計劃進一步優化機場入境流程和檢測安排，同時考慮參考疫情數據，研究進一步減少酒店隔離檢疫天數，處理香港市民回家難的問題，姚柏良表示歡迎。而在調查中發現，「3+4」方案得到近七成人支持，將酒店檢疫日數減至3日，不單有助酒店流轉，有助港人回港，亦能逐步恢復商務往來和連通國際，協助旅遊業復甦，鞏固香港國際航空樞紐地位。

針對目前暑假旺季檢疫酒店不足的問題，姚表示政府應該多措並舉，除了考慮「3+4」方案外，也應盡快增加檢疫酒店數目，必要時可考慮調動閒置而具備獨立洗手間的檢疫設施，為抵港人士檢疫，紓緩市場對酒店房間的殷切需求。

另外， 姚柏良指出，目前旅遊業距離全面復甦仍是漫漫長路，特別是要短期內恢復內地市場並不樂觀，而政府的保就業計劃將在7月屆滿，故此業界一直希望，政府能設立特困行業保就業計劃，協助業界挽留人才，支撐到復甦的來臨，希望新一屆政府能就此作出正面回應。

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記者：黃穎津

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