【強制檢測】71場所納強檢涉西九龍紀律部隊宿舍等　油塘KFC黃埔天地大家樂麥當勞上榜

▲ 政府要求於指定期間曾身處指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。（馮漢柱攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處71個指明地方的人士，在今日(12日)或明日(13日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。



政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有59個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有10間食肆及2間院舍亦被納入強制檢測公告，曾身處人士需於7月12日 或 7月13日內接受核酸檢測。詳細名單如下:

住宅--多宗陽性檢測個案 (2022-07-05 ~ 2022-07-11曾身處超過兩小時)

大角咀西九龍紀律部隊宿舍第二座

北角雲景道 43-49 號恒景園

銅鑼灣摩頓臺21號灣景樓

荃灣德華街 14 號德範樓

馬鞍山富安花園 1 座

將軍澳寶盈花園 5 座

屯門新屯門中心 6 座

荃灣海濱花園海珠閣

九龍城德朗邨德璋樓

大埔頌雅苑頌美閣

旺角花園街 1 號鴻禧大廈

茶果嶺麗港城 21 座

油塘 Peninsula East 1 座

柴灣高威閣 3 座

大圍金獅花園 2 期金福閣

牛頭角彩福邨彩歡樓

上水天平邨天明樓

大埔鄉事會街 3 號萬興樓

大埔大埔中心 2 座

天水圍天頌苑頌亭閣

藍田藍田邨藍蔚樓

馬鞍山薈朗 2 座

九龍城美東邨美德樓

元朗新時代中城 M9 座

牛頭角得寶花園 A 座

深水埗荔枝角道 222-224號

葵涌石籬一邨石俊樓高座及低座

大埔運頭塘邨運來樓

荃灣麗城花園 3 期 4 座

何文田何文田山道 3 號龍栢花園

天水圍天恒邨恒樂樓

東涌逸東(一)邨享逸樓

觀塘順安邨安逸樓

天水圍嘉湖山莊麗湖居 10座

長沙灣海麗邨海暉樓

秀茂坪寶達邨達怡樓

青衣青衣邨宜居樓

大圍美松苑麗松閣

屯門友愛邨愛明樓

天水圍天耀邨耀民樓

將軍澳君傲灣 1 座

藍田興田邨恩田樓

天水圍天華邨華萃樓

將軍澳健明邨明星樓

油塘油美苑淑美閣

慈雲山慈正邨正明樓

大埔富善邨善翠樓

柴灣富怡花園 3 座

紅磡紅磡邨紅暉樓

馬鞍山利安邨利興樓

長沙灣元州邨元豐樓

沙田乙明邨明耀樓

筲箕灣南安街93號鯉景大廈

荃灣荃威花園 C 座

住宅--污水樣本檢測呈陽性 (2022-07-05 ~ 2022-07-11曾身處超過兩小時)

西營盤居仁里 3 號居仁閣

將軍澳安寧花園3座

鴨脷洲漁安苑珊安閣

上水清河邨清潤樓

馬鞍山欣安邨欣喜樓

食肆--多宗陽性檢測個案 (指定時段)

亞萊泰 -- 牛頭角淘大商場 3 期地下G266-270 號鋪 (2022-07-07 09:45 ~ 11:30)

-- 牛頭角淘大商場 3 期地下G266-270 號鋪 (2022-07-07 09:45 ~ 11:30) 永發廚房 -- 牛頭角利基大廈 A 座地下E 鋪 (2022-07-07 17:00 ~ 18:00；2022-07-07 21:15 ~ 22:15)

-- 牛頭角利基大廈 A 座地下E 鋪 (2022-07-07 17:00 ~ 18:00；2022-07-07 21:15 ~ 22:15) 銀龍茶餐廳 -- 牛頭角彩盈邨彩盈坊地下1 號鋪 (2022-07-08 10:45 ~ 12:00)

-- 牛頭角彩盈邨彩盈坊地下1 號鋪 (2022-07-08 10:45 ~ 12:00) 稻香．茶居 -- 九龍灣宏遠街 1 號一號九龍 G01 號鋪 (2022-07-06 14:30 ~ 15:30)

-- 九龍灣宏遠街 1 號一號九龍 G01 號鋪 (2022-07-06 14:30 ~ 15:30) 肯德基家鄉雞 -- 油塘鯉魚門廣場 1 樓 103號鋪 (2022-07-06 15:00 ~ 15:30)

-- 油塘鯉魚門廣場 1 樓 103號鋪 (2022-07-06 15:00 ~ 15:30) 逸逸居 -- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-07 11:45 ~ 12:45)

-- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-07 11:45 ~ 12:45) Can．teen -- 香港國際機場一號客運大樓離港層大堂 7 樓 7T090號鋪(非禁區) (2022-07-07 21:00 ~ 22:00)

-- 香港國際機場一號客運大樓離港層大堂 7 樓 7T090號鋪(非禁區) (2022-07-07 21:00 ~ 22:00) 大家樂 -- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G11 號鋪 (2022-07-08 09:00 ~ 09:30；2022-07-08 12:15 ~ 13:15)

-- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G11 號鋪 (2022-07-08 09:00 ~ 09:30；2022-07-08 12:15 ~ 13:15) 麥當勞 -- 紅磡黃埔天地聚寶坊地下G7A 號鋪及地庫 B12-14號鋪 (2022-07-08 22:15 ~ 23:15)

-- 紅磡黃埔天地聚寶坊地下G7A 號鋪及地庫 B12-14號鋪 (2022-07-08 22:15 ~ 23:15) 輕鬆一下 -- 尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈地下 (2022-07-09 12:00 ~ 12:45)

院舍--多宗陽性檢測個案 (指定時段)

聖雅各福群會柏逸長者日間照顧中心 -- 柴灣興華(二)邨樂興樓地下 1, 6, 7, 8 及 9 號室 (2022-07-08 ~ 2022-07-11 曾身處超過一小時)

-- 柴灣興華(二)邨樂興樓地下 1, 6, 7, 8 及 9 號室 (2022-07-08 ~ 2022-07-11 曾身處超過一小時) 保良局癸未年樂頤居暨耆 -- 安長者日間護理中心深水埗富昌邨富潤樓平台及二樓 (2022-07-07 ~ 2022-07-11 曾身處超過一小時)

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記者：TOPick 港聞組