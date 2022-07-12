【強制檢測】71場所納強檢涉西九龍紀律部隊宿舍等 油塘KFC黃埔天地大家樂麥當勞上榜
社會 00:16 2022/07/12
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處71個指明地方的人士，在今日(12日)或明日(13日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。
政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有59個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有10間食肆及2間院舍亦被納入強制檢測公告，曾身處人士需於7月12日 或 7月13日內接受核酸檢測。詳細名單如下:
住宅--多宗陽性檢測個案 (2022-07-05 ~ 2022-07-11曾身處超過兩小時)
- 大角咀西九龍紀律部隊宿舍第二座
- 北角雲景道 43-49 號恒景園
- 銅鑼灣摩頓臺21號灣景樓
- 荃灣德華街 14 號德範樓
- 馬鞍山富安花園 1 座
- 將軍澳寶盈花園 5 座
- 屯門新屯門中心 6 座
- 荃灣海濱花園海珠閣
- 九龍城德朗邨德璋樓
- 大埔頌雅苑頌美閣
- 旺角花園街 1 號鴻禧大廈
- 茶果嶺麗港城 21 座
- 油塘 Peninsula East 1 座
- 柴灣高威閣 3 座
- 大圍金獅花園 2 期金福閣
- 牛頭角彩福邨彩歡樓
- 上水天平邨天明樓
- 大埔鄉事會街 3 號萬興樓
- 大埔大埔中心 2 座
- 天水圍天頌苑頌亭閣
- 藍田藍田邨藍蔚樓
- 馬鞍山薈朗 2 座
- 九龍城美東邨美德樓
- 元朗新時代中城 M9 座
- 牛頭角得寶花園 A 座
- 深水埗荔枝角道 222-224號
- 葵涌石籬一邨石俊樓高座及低座
- 大埔運頭塘邨運來樓
- 荃灣麗城花園 3 期 4 座
- 何文田何文田山道 3 號龍栢花園
- 天水圍天恒邨恒樂樓
- 東涌逸東(一)邨享逸樓
- 觀塘順安邨安逸樓
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居 10座
- 長沙灣海麗邨海暉樓
- 秀茂坪寶達邨達怡樓
- 青衣青衣邨宜居樓
- 大圍美松苑麗松閣
- 屯門友愛邨愛明樓
- 天水圍天耀邨耀民樓
- 將軍澳君傲灣 1 座
- 藍田興田邨恩田樓
- 天水圍天華邨華萃樓
- 將軍澳健明邨明星樓
- 油塘油美苑淑美閣
- 慈雲山慈正邨正明樓
- 大埔富善邨善翠樓
- 柴灣富怡花園 3 座
- 紅磡紅磡邨紅暉樓
- 馬鞍山利安邨利興樓
- 長沙灣元州邨元豐樓
- 沙田乙明邨明耀樓
- 筲箕灣南安街93號鯉景大廈
- 荃灣荃威花園 C 座
住宅--污水樣本檢測呈陽性 (2022-07-05 ~ 2022-07-11曾身處超過兩小時)
- 西營盤居仁里 3 號居仁閣
- 將軍澳安寧花園3座
- 鴨脷洲漁安苑珊安閣
- 上水清河邨清潤樓
- 馬鞍山欣安邨欣喜樓
食肆--多宗陽性檢測個案 (指定時段)
- 亞萊泰 -- 牛頭角淘大商場 3 期地下G266-270 號鋪 (2022-07-07 09:45 ~ 11:30)
- 永發廚房 -- 牛頭角利基大廈 A 座地下E 鋪 (2022-07-07 17:00 ~ 18:00；2022-07-07 21:15 ~ 22:15)
- 銀龍茶餐廳 -- 牛頭角彩盈邨彩盈坊地下1 號鋪 (2022-07-08 10:45 ~ 12:00)
- 稻香．茶居 -- 九龍灣宏遠街 1 號一號九龍 G01 號鋪 (2022-07-06 14:30 ~ 15:30)
- 肯德基家鄉雞 -- 油塘鯉魚門廣場 1 樓 103號鋪 (2022-07-06 15:00 ~ 15:30)
- 逸逸居 -- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-07 11:45 ~ 12:45)
- Can．teen -- 香港國際機場一號客運大樓離港層大堂 7 樓 7T090號鋪(非禁區) (2022-07-07 21:00 ~ 22:00)
- 大家樂 -- 紅磡黃埔天地百合苑商場地下 G11 號鋪 (2022-07-08 09:00 ~ 09:30；2022-07-08 12:15 ~ 13:15)
- 麥當勞 -- 紅磡黃埔天地聚寶坊地下G7A 號鋪及地庫 B12-14號鋪 (2022-07-08 22:15 ~ 23:15)
- 輕鬆一下 -- 尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈地下 (2022-07-09 12:00 ~ 12:45)
院舍--多宗陽性檢測個案 (指定時段)
- 聖雅各福群會柏逸長者日間照顧中心 -- 柴灣興華(二)邨樂興樓地下 1, 6, 7, 8 及 9 號室 (2022-07-08 ~ 2022-07-11 曾身處超過一小時)
- 保良局癸未年樂頤居暨耆 -- 安長者日間護理中心深水埗富昌邨富潤樓平台及二樓 (2022-07-07 ~ 2022-07-11 曾身處超過一小時)
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記者：TOPick 港聞組