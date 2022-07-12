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【安心出行】李家超：現時「紅黃碼」只針對酒店檢疫及確診者【不斷更新】

社會 09:56 2022/07/12

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行政長官李家超。（馮漢柱攝）

行政長官李家超今日（12日）行會前見記者。

【10:05】即將委任專家顧問組

被問到會否延續專家顧問組的做法，李家超表示，未上任就曾與專家見面，大家有就科學論述觀點有充分交流，即將會委任專家顧問組。

而李家超上任後增加在網上宣傳，在社交平台上分享生活點滴，他就回應指，任何人如何更加了解政府的運作，了解行政長官的性格，或者個人對事物的看法，透過溝通可以增加認識，除了社交平台外，亦會接觸不同界別的人士；在10月的施政報告，亦會聽不同人士的意見，都會接觸不同人士聽意見。

【09:57】「紅黃碼」只針對酒店檢疫及確診者 不會用於非抗疫用途

被問到如何確保紅黃碼不受政治影響？李家超強調，「黃碼」只針對檢疫人士，檢疫日數如何調查，醫衞局正積極檢視數據。香港不論用甚麼方法處理疫情，都是非常守法地方，將任何措施用於非抗疫用途，是不會發生，亦是不切實際。

李家超指，會做好解說工作，讓市民了解「紅黃碼」只針對酒店檢疫及確診者，不會用於非抗疫用途，推出相關措施是希望減少受防措施影響的市民，「原本5000人要受限制，我希望減至1000人，令到淨低個4000人可以做一啲點對點的活動。」

【09:52】強調「紅黃綠碼」只針對酒店檢疫及確診者

李家超指，行政會議會在今日會議後暫時休會，但工作小組工作仍會繼續進行。

他表示，考慮措施時，如何將市民不便減至最低，識別方法要將受影響的人減至最低，希望將新的措施與現有的制度接軌，強調醫務局研推出的「紅黃綠碼」，現時只針對酒店檢疫及確診者，其他人士不受影響。

【09:46】李家超明日出席前廳交流會

李家超表示，明日將會與3位司長及3位副司長出席前廳交流會，在由上午9時15分開始至10時45分，「前廳交流會係一個起點」。

另外，四個工作組亦會在今日進行第一次會議。

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記者：李榮忠

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